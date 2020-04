Desde algunos días a esta tarde, con EDINSON CAVANI entre nosotros. Llegó desde Francia y de inmediato, para ser uno más en la cuarentena obligatoria. Arribó desde un país que igualmente reportaba (y reporta), casos de Coronavirus.

Por lo tanto el notable romperedes del PSG y de la selección uruguaya (segundo goleador histórico), ha sido parte del alejamiento.

En su chacra, donde no falta el paisaje agreste, Cavani suele encontrar cada vez que llega a Salto, un inmejorable solaz para la tregua. Un remanso de incontrastable valor.

En su cuenta de facebook pueden comprobarse algunas imágenes de Cavani, que no dejan de reflejar su tendencia casi obsesiva por la naturaleza, cuando el fútbol se transforma en plano secundario..

Los que conocen esa razón-actitud. admiten que «en ese ámbito no deja de ser feliz, porque en definitiva lo es. Ese gusto por ámbitos como esos, viene desde la niñez, desde la adolescencia. Y por más que sea un ídolo de proyección universal, esa esencia permanece marcada a fuego».

A su vez os días que transcurren podrán ser esclarecedores con respecto al futuro: todo apunta al fútbol brasileño, aunque Boca Juniors no parece una opción definitivamente descartada. Por ahora Cavani es uno más entre nosotros. Aunque más no sea por fotos. Por lo menos….por ahora.