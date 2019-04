Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad

Este sábado próximo pasado visitó nuestra localidad después de varios años de ausencia Leonardo Vinci, candidato a diputado por el Partido Colorado que apoya a Julio Maria Sanguinetti , el cual mantuvo una charla con EL PUEBLO.

¿Motivo de su visita?

R- En primera instancia estoy muy agradecido con la gente de Villa Constitución que nos acompañó en tiempos muy difíciles que hizo que nuestra corriente política triunfara en la Villa. Desde el gobierno, cuando los nubarrones comenzaron a oscurecer el futuro de El Espinillar, trabajamos para que esa fuente de trabajo se mantuviera y lo logramos, luego otros gobiernos tuvieron criterios diferentes y Constitución perdió a El Espinillar. Muchos años después, se que el gobierno nacional no le ha pagado a Ancap un juicio ganado por el ente petrolero mediante el cual recuperaría el dinero de hectáreas inundadas por Salto Grande. Creo que el Estado Central le debe pagar a Ancap esa plata y esa plata debe ser destinada para resarcir a Villa Constitución y de alguna forma el lucro cesante, todo lo que los trabajadores y la gente de la Villa ha perdido puedan tener algún tipo de resarcimiento.

¿Volcadas en que sería?

R_ Un fondo de desarrollo para Constitución sería lo ideal. Lo que conozco de los últimos tiempos de esta localidad, es que aquí han prometido un pozo Termal y lo que le hicieron fue “una cárcel», es tiempo de recuperar lo que Constitución ha perdido que era la fuente de trabajo, que realmente se perdieron cuando se inundaron las hectáreas de riego de El Espinillar que sería unas 500 hectáreas. De acuerdo con las leyes vigentes en el Uruguay, el estado Uruguayo y no la C.T.M debía pagar el dinero de las indemnizaciones y de lo que producía las tierras, es decir el lucro cesante. Pretendo lograr apoyo a la Villa para que las fuerzas vivas a través de la acción política trabajen intensamente para recuperar esos dineros y que efectivamente sean volcados en la localidad para el progreso y felicidad de la gente.

¿Recorrió la Villa? ¿Cómo apreció sus calles?

R- Igual que todas las calles de Salto. Ojalá logre contagiar el entusiasmo a esta población con ideas que sean abrazadas por toda la Villa, no importando al partido político al cual pertenezcan, sino que todos se sientan partícipes de la idea. Este planteo que estoy haciendo políticamente creo es una bandera que toda la gente de Constitución debería de abrazar.

¿Por qué se ausentó tantos años de la política?

R: Porque anduve muy mal de salud, cosa que pude recuperar felizmente gracias a la participación del sanatorio Americano, el de Casa de Galicia, donde fui intervenido con muy buenos resultados y agradecido al equipo médico salteño.

¿Considera que en esta campaña política habrá mucha competencia fuerte?

R- Felizmente en las expectativas políticas siempre despierta interés por unos y por otros. Ese es nuestro gran éxito. Nosotros que somos un poco los viejos protagonistas del tiempo hermoso en el cual luchamos por recuperar la democracia felizmente podemos, ahora, de que haya tanto entusiasmo en la gente, tanta competencia y de que haya tantas personas que quieran participar.

¿Para los jóvenes que no lo conocen, me podría decir quién es Vinci?

R: Un ciudadano responsable.

Es loable destacar que lo acompañaban a Vinci, el ex director de escuela Ramón Rosconi quien expresó que: Considero que Vinci como nadie sabe de la historia del partido político, a mi de hecho me entusiasmó volver para que los jóvenes sepan la historia del partido, también es loable destacar que nos entusiasmó mucho el regreso de Sanguinetti. Otras de las situaciones por la que volví es porque quiero salir de esta situación de inseguridad, que la educación, que es lo mío, vuelva a retomar los caminos que nunca debieron haber dejado, además por los proyectos de Pepe que son muy viables. Otras de las personas que lo acompañaba fue la licenciada de la salud Yanet Garaventa quien dijo: Yo lo estoy acompañando a Pepe desde las elecciones pasadas y realmente me crié en una radio colorada, donde vi pasar a Sanguinetti, a Batlle, a mucha gente. Mis raíces están ahí. Considero que Pepe es una de las pocas personas que están preparadas dentro de las figuras políticas que estamos viendo. Él ya estuvo en el Senado, ya trabajó, no es menor decir que acompañó a Don Ramón J. Vinci, así que bueno, esa es mi elección. Vinci culminó expresando que: Nos sorprendió y nos sorprende día a día verlo con sus 80 años trabajando al doctor Sanguinetti, recorriendo el país de punta a punta, llevando el entusiasmo a toda la gente. Es notable lo que ha logrado en pocas semanas, como el Ave Fénix, el Partido Colorado está resurgiendo lo que hace que los partidos menores estén desapareciendo ahora. El coloradismo y el Batllismo están creciendo a pasos agigantados. No sabemos el resultado electoral pero si tenemos claro que el doctor Sanguinetti va a ser el articulador de la próxima coalición de gobierno. Un nuevo gobierno con un signo político distinto que tenemos en la actualidad.