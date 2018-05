FINAL DE UNA NOVELA

“Con dolor en el alma apenas termine este torneo me alejo de Peñarol. Esta gente (Al Ettifaq de Arabia Saudita, su futuro club), viene insistiendo desde diciembre con una oferta muy tentadora, pero en aquella oportunidad preferimos quedarnos. Tuvimos una nueva reunión con los árabes y de inmediato charlamos y decidimos con Jorge (Barrera) que me marchaba al término del Intermedio. Más allá de todos los rumores que circularon, muchos por culpa mía por no hablar con la prensa, esta decisión hoy la comunicamos públicamente. Me quiero ir campeón, ganando con estos jugadores el torneo. Me voy con una sensación extraña, lleno de tristeza. Dejo un plantel con el que mantengo una gran relación. Hoy por la mañana se lo comunique a los jugadores, porque ellos fueron los artífices de todas las ofertas que me llegaron. Este es un plantel ganador. Lo de Emelec no se concretó, porque me tenía que ir ya y no iba a dejar en banda a los jugadores. El debe sin duda estuvo en la Copa Libertadores, no pudimos sacar puntos afuera y quedamos eliminados con muchos más puntos que otros que clasificaron. Con Juan Pedro (Damiani) tengo una relación muy buena, con Nacho (Ruglio) y Alejandro Ruibal también y con Jorge (Barrera) creamos una relación muy buena porque siempre hablamos de frente. Si me quieren en algún momento volveré”, palabra de Leonardo Ramos que se marcha de Peñarol al término del Torneo Intermedio. Firmará contrato con el club Al Ettifaq de Arabia Saudita.

BARRERA: “MUCHAS GRACIAS LEO”

“Se va Campeón Uruguayo, Campeón de la primera Supercopa… Nos pidió en esas charlas que mantuvimos quedarse hasta el final del Intermedio. Porque también quiere irse campeón y en la primera posición de la Tabla anual. Hemos mantenido una muy buena relación con Leo, porque nos podemos mirar a la cara y sobre todo porque tenemos lealtad. Y con un objetivo común, hacer cada vez más grande a Peñarol. Solo queda decirle, muchas gracias Leo, te vas campeón, Peñarol es tu casa y las puertas siempre las tendrás abiertas”, Jorge Barrera, el presidente aurinegro, en conferencia de prensa.