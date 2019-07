Germán Coutinho confirmó candidatura a la Intendencia de Salto

El senador Germán Coutinho realizó este sábado a la mañana una conferencia de prensa rodeado de su equipo y de quienes fueron precandidatos a diputados hasta el domingo pasado para hacer un balance de las elecciones internas, donde dejó claro que Omar Estévez, Pablo Perna y Rodolfo Berneda serán los candidatos a diputados por Vamos Salto, quedando en total libertad para realizar los acuerdos que entiendan conveniente con las otras listas. También felicitó a todos los dirigentes, no solo de su sector sino también de “Ciudadanos” y de “Batllistas”, quienes con su trabajo volvieron a posicionar al Partido Colorado como primera fuerza en Salto. Coutinho también habló del gobierno departamental, al que emplazó a que explique a los salteños “por qué no volvieron a incentivar la actividad privada, por qué otra vez estamos en el podio del desempleo, por qué cerraron hogares, por qué no continuaron obras que eran en beneficio de la gente”.

AGRADECIMIENTOS

“Ganó el Partido Colorado nuevamente –dijo Coutinho-, ganó Vamos Salto y eso nos llena de alegría, de satisfacción y de responsabilidades. Gracias a cada uno de todos los que trabajaron en la fría jornada del domingo, a cada uno de los delegados que se levantaron a las 5 o 5 y media de la mañana y estuvieron durante todo el día hasta tarde haciendo un esfuerzo y un trabajo fenomenal, conmovedor, de voluntarios, trabajando en cada una de las mesas de todo el departamento, en los 276 circuitos de Salto”. “Gracias a cada uno de los dirigentes en cada rincón del departamento, estamos felices no solamente por la victoria en Salto sino también felices por la victoria en casi todo el interior del departamento”, saludando particularmente al alcalde de San Antonio, Martín Barla, quien se encontraba a su lado.

OTRA OPORTUNIDAD

“Contento porque Salto me dé otra oportunidad, contento por volver a ser candidato a intendente de mi departamento. Les pedí otra oportunidad y me la dieron, y ahora voy a trabajar en estos 300 días para poner el máximo de nuestros esfuerzos para ser mucho mejor candidato de lo que alguna vez fui, para ser mucho mejor gobernante de lo que alguna vez fui, para corregir errores y para luchar por un departamento que claramente le dio también una señal al gobierno departamental el domingo, y que no solamente es lo que nosotros decimos en los discursos sino lo que se dijo en las urnas”.

“Queremos felicitar a todos los correligionarios que trabajaron por la candidatura del ahora presidente de todos nosotros, el economista Ernesto Talvi”, agregando que “vamos a trabajar ahora todos fuertemente por la candidatura de Talvi en esta próxima elección del 27 de octubre. Felicitaciones a Ciudadanos y a Batllistas, felicitaciones a todos los correligionarios del departamento de cada una de todas las listas porque juntos pudimos nuevamente volver a ser la primera fuerza”.

MEZQUINO Y CANALLESCO

“No puedo dejar pasar a aquellos que desde la mezquindad y canallescamente en muchas ocasiones hicieron una campaña y de la manera en que encararon la campaña electoral hace más de 4 años. Intentaron lo imposible para que el domingo yo no estuviera poniéndome a consideración de los salteños. No solamente no lo lograron, la gente no los dejó, nos apoyó, nos respaldó y nos pone en carrera nuevamente, vamos a ser candidatos a la intendencia y vamos a trabajar fuertemente para volver a ganar el gobierno departamental”.

“No nos esperan tiempos fáciles, cometimos errores, pero vamos a trabajar en esos errores. No nos esperan tiempos fáciles porque no parecía tan fácil llevar adelante Salto. Tanto se criticó nuestro déficit, todos los déficits son malos, pero nuestro déficit fue duplicado por esta administración y sin obras, el doble del déficit que tanto criticaron y que dijeron que iban a mejorar”. “Dijeron que los problemas eran nuestros funcionarios, dejaron 250 familias en la calle diciendo que iba a ser la solución de los temas económicos de la intendencia. En el 2014 nosotros volcábamos a los sueldos de nuestros funcionarios 1.086 millones, esta Rendición de Cuentas nos da que pagan en funcionarios 1.472 millones, (400) millones más de lo que decían que iban a mejorar. ¿Qué pasó? ¿Sustituyeron los 250 por otros?”, denunciando que a los sustituidos “hoy los obligan, y es de público conocimiento, a que tengan una actividad política partidaria y los hicieron hacer diferentes tareas, en muchos casos en contra de su propia libertad a cambio de ser hoy funcionarios municipales”.

Finalmente Coutinho emplazó al gobierno departamental para que explique los motivos de “por qué no continuaron los proyectos que nosotros dejamos encaminados, por qué no volvieron a incentivar a la actividad privada, por qué otra vez estamos en el podio del desempleo, por qué cerraron hogares, por qué no continuaron obras que eran en beneficio de la gente”.