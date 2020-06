La sesión del Consejo Superior del lunes a la noche, finalmente abierta para los medios de prensa también, marcó de hecho LA POSTURA FINAL de los clubes en referencia a los Campeonatos de Primera División. Definitivamente hasta el año que viene, suspendidos.

Sucede que se plantearon dos propuestas: la de El Tanque, habilitar la opción de jugar en todas las categorías. Esto es, Primera División, Consejo Único Juvenil y Fútbol Femenino.

Nacional marcó la cancha con la restante propuesta: levantar la decisión de suspender el Consejo Único Juvenil y habilitar a esta área de la Liga para poder jugar, SI LAS CONDICIONES SURGEN A FAVOR.

Es válido desde EL PUEBLO apuntar a este aspecto, porque no solo se trata de razones económicas que apunten a contemplar el pago a los jueces, sino a todo lo referido a protocolos sanitarios. Si en definitiva es factible a partir de setiembre.

EL DEFINITIVO NO

Es un hecho concreto que la posición de El Tanque quedó en soledad. Christian Pintos amplió la propuesta, para que una asamblea extraordinaria con los 36 clubes presentes, se pronunciara en favor de la chance de poder jugar o no. Se especificó que cada divisional tiene su independencia, para decidir frente a este tipo de situaciones.

Pero además, saltó otro punto no menor: el vicepresidente de la Liga y a su vez presidente de la «B», Marcelo Beltramelli notició que «los clubes de la «B» no quieren jugar».

A su vez se tenía el testimonio del presidente de la «C», Deolindo Miquelarena; nadie en la «C» a favor de jugar.

Con ese panorama, los dados parecían echados.

LOS 35 CONTRARIOS

Al tiempo de la votación, la abrumadora mayoría en pro de la posición de Nacional. En el caso de habilitar la opción de poder jugar en Primera, el lunes a la noche también el rechazo de Nacional, Universitario y Ceibal, quienes el lunes 8 de junio se habían pronunciado a favor.

Por lo tanto, hay que hablar de un letal rechazo al fútbol mayor en la «A», «B» y «C», con dos alternativas despiertas de cara al futuro: Consejo Único Juvenil y Fútbol Femenino.

Entre la pandemia (salud) y las adversidades económicas a nivel de clubes (dinero), factores potenciales para obrar en una dirección: la de bajar la cortina.