Por Hugo Lemos

Cómo debe actuar la Policía al detener una persona y ¿cuándo lo hace, debe identificarse?

Hay una serie de denuncias por malos tratos desde el personal policial hacia la población que se han hecho públicas desde que asumió el nuevo ministro del Interior, Jorge Larrañaga, hasta el presente. En particular son 21 los casos que están en manos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por estos temas. Si bien la Policía recibió nuevas directivas para su accionar, merced al avance de la delincuencia tal como lo hemos visto en los últimos tiempos, hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es la discusión entre la libertad que tiene la gente y los excesos que dañan las normas establecidas para la convivencia ciudadana. En ese sentido, el artículo 10 de la Constitución de la República, que se remite al 7 de la carta Magna que preceptúa la libertad como un derecho humano fundamental de los ciudadanos de nuestro país, habla de que nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Y en consonancia con todo este conjunto de conceptos, va la ley 18.315 denominada Ley de Procedimiento Policial, que regula el accionar de la fuerza pública.

Pero buscando normas que estén vinculadas a las denuncias que se han formulado en los últimos tiempos, sobre el trato que le dispensa la policía a la población, es que encontramos por ejemplo el artículo 17, que refiere al “Uso de la fuerza” y sostiene que “el personal policial solamente podrá usar la fuerza legítima cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera

el desempeño de sus tareas”. Aunque no esgrime a qué se refiere con “estrictamente necesario”.

En ese plano remite al artículo 42 de la misma ley que dice “Seguridad de las personas detenidas”. “La fuerza física, medios de coacción o armas de fuego deben utilizarse por la policía tras agotar

todos los medios disuasivos posibles y deben cesar en forma inmediata una vez que la o las personas objeto del procedimiento de detención dejen de ofrecer resistencia”. Tampoco señala en qué casos se puede dar esto. Pero sí el artículo 18, regula legalmente el uso de la fuerza policial diciendo que “incluyendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga. Y en ese sentido, el artículo 20 de la mencionada ley especifica la oportunidad para el uso de la fuerza. “La policía hará uso de la fuerza cuando: A) No sea posible proteger por otros medios los derechos de los habitantes establecidos en la Constitución de la República. B) Se ejerza contra el personal policial o terceras personas violencia por la vía de los hechos o amenazas por persona armada, poniéndose en peligro su integridad física. C) Se oponga resistencia al accionar policial en allanamientos, lanzamientos (por desalojos de casas) y otras diligencias dispuestas por las autoridades competentes. D) No puedan inmovilizarse o detenerse de otra forma los vehículos u otros medios de transporte, cuyos conductores no obedecieren la orden de detenerse dada por un policía uniformado o de particular debidamente identificado, o cuando se violare una barrera o valla previamente establecida por la policía.