El partido prometía y mucho, los dos equipos en primeras posiciones, querían seguir prendidos. El primer tiempo no fue bueno, se respetaron mucho, no arriesgaron, finalizando sin goles.

Ya en el segundo tiempo salieron a ganar, el encuentro se hizo de ida y vuelta, entretenido. A los 12´el juez marca un tiro libre favorable a Hindú, en forma frontal, lo remató Gustavo Caffre, el balón se estrelló en el horizontal, en el rebote cabeceó Roberto Ferreira y tapó el guardameta de Libertad, se salvó el Lobo.

Cuando corrían 16´vino un centro desde la derecha del ataque del “Lobo”Nicolás Pintos cabeceó a “boca de Jarro”, el guardameta de Hindu tapó el disparo.

A los 26´en el área de Hindú se da una serie de remates y rebotes, apareció el recién ingresado Enrique Entenza rematando el balón, dejando sin asunto al guardameta rival convirtiendo el gol de la diferencia. Asi fueron corriendo los minutos, ambos equipos tuvieron oportunidad de convertir pero no se dio y en definitiva ganó Libertad, el gol vino del banco, Enrique Entenza fue el autor.

LUIS DIAZ

Parque Humberto Forti. Arbitro Central: Fernando Samit (BIEN). Asistentes: Juan Moreno y Carlos Gomez

LIBERTAD 1: Julio Rosas, Ruben Romero, David Fernández, Marcelo Pintos, Manuel Rodríguez (EXP. 8´), Nicolas Pintos (68´Gonzalo Amaro), Oscar Davila, Franco Rodríguez (68´Jonathan Jaunarena, Jonathan Rosas, Jean Rosas, Maicol Trindade(70´E. Entenza)

HINDÚ 0: Cristian Igarzabal, Nicolás Martínez, Gustavo Caffre, Diego Suárez (60´Eduardo Ifran), Maicol Pereira), Braian Brizuela (48´Cristian Lucion), Jorge Volpi, Richard Toriani (EXP. 22´), José Ferreira (48Ándrés Frola), Marcelo Mezza, Roberto Ferreira.

DT: Ruben González

GOLES: S/T: 26´Enrique Entenza (L)

El mejor de la cancha: Oscar Dávila

El mejor de Hindu: Roberto Ferreira