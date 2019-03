Cuatro equipos: Libertad, Ceibal, Hindú y Santa Rosa. Dos de la «A» y dos de la «B». El domingo juegan la primera instancia en el marco del cuadrangular que promueve Ceibal.

Es una tradición también, que la Comisión Directiva de Ceibal impulse el torneo de verano y las citas sean puntuales, como un aperitivo más. Después de todo, el Campeonato Salteño es el que se nos viene. Por eso ayer a la tarde en «La casa de los deportes», la rueda de prensa-lanzamiento no faltó. En juego la Copa Intendencia de Salto, las palabras de bienvenida por el Director del área, Mario Furtado y las sumas inmediatas de los directivos de Ceibal, Alexander Pérez y Javier da Col.

El presidente valoró la adhesión de la comuna, reconoció «a las instituciones amigas» y anunció a jueces de ASDAF, para que la garantía surja en cada partido.

Tanto Ricardo González como Enrique Kurowski desde la asociación de jueces, el objetivo de responder a la causa, mientras los delegados de los equipos protagonistas, valoraron el gesto de Ceibal. Sobre todo Santa Rosa, «porque somos un club humilde y sin embargo se nos tuvo en cuenta».

LA HORA QUE VENDRÁ

Es a la medida de estructurar todo el material previo disponible para la prensa. Javier da Col sabe de qué se trata y lo hace desde la jerarquía y sentido de búsqueda que no le falta.

«Los partidos serán de dos tiempos de 40 minutos y se podrán realizar cinco cambios por equipo en cada encuentro.

El jugador expulsado no podrá participar en el resto del torneo. Se jugará en dos jornadas, el domingo 17 de marzo primero y de última, el 24 de marzo. Los ganadores jugarán la final y los perdedores por el tercer y cuarto puesto. En caso de igualdad en los partidos se definirá desde el punto penal sistema FIFA. Finalizado el partido de cierre, se entregarán los trofeos al equipo campeón y al goleador del torneo».

PARA IR A LA CANCHA

Será en el Parque Rufino Araújo. Domingo 17 de marzo.

Hora 14: Ceibal vs equipo Senior a determinar.

Hora 15.30′: Libertad vs Hindú.

Hora 17.30′: Ceibal vs Santa Rosa.

DOMINGO 24 DE MARZO.

Hora 16: partido por el tercer y cuarto puesto. Hora 18: ganadores de la primera fecha. En el torneo «Ceibal a todo fútbol», la separación de hinchadas igualmente para tener en cuenta: al Este, Ceibal e Hindú y al Oeste, Libertad vs Santa Rosa.

El valor de 50 pesos la entrada y el servicio de cantina que será infaltable. Ceibal convoca, el «Rufino» abre las puertas… y el fútbol que se manda otra vez y pide cancha.