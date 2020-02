El plantel de niñas Sub 16 de Libertad se encuentra participando del Torneo Decanitos 2020 en Concepción del Uruguay, la actividad comenzó ayer y se extenderá hasta el próximo lunes 24 de febrero.

Verónica Kurowsky es la orientadora técnica, con todo el plantel:

Nastasha García

Melany García

Abril Trindade

Winndy Carbajal

Valentina Galletto

Tatiana Morales

Valentina Funes

Carol Cayetano

Rocío Diaz

Abigail Couitinho

Milagros Villalba

Giannella Escobal

Milagros Coimbra

Agustina Izaguirre

Sofía López

JORNADA DE FÚTBOL DE NIÑAS EL DOMINGO 23 EN HINDÚ.

Mañana domingo 23 de febrero se organizará una jornada deportiva con varios equipos de baby fútbol femenino en cancha de Hindú.

La misma comenzará a las 15:30 horas, la venta de entradas será para Hindú y lo recaudado por concepto de cantina será para los árbitros que vienen juntando fondos para tener nueva indumentaria deportiva.

TORNEO DE VERANO: VARIOS CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA.

Varios equipos decidieron cambiar ayer viernes sus partidos para hoy sábado 22 de febrero por la tercera fecha del torneo de Verano, por lo tanto los que van a jugar sus jornadas hoy son:

Universitario – Chaná en cancha de Universitario desde las 15 hs.

Ferro Carril – Almagro en cancha del Juan C. Realini desde las 15 hs.

Sol de América – Libertad en cancha del Quique Rivero desde las 15 hs.

Peñarol – Dep. Artigas en cancha de Peñarol desde las 16 hs.

Gladiador – Sud América en cancha Gladiador desde las 14:30 hs.

Liga Agraria – La Blanqueada en cancha de Liga Agraria desde las 15 hs.

LA BLANQUEADA:

CONVOCA NIÑOS

PARA 8 Y 9 AÑOS.

El baby fútbol de La Blanqueada convoca a niños y niñas aspirantes para formar parte de sus planteles de las categorías de 8 y 9 años.

Los interesados podrán concurrir junto a sus padres todos los días después de las 19 horas a la cancha de la UBA 6 en barrio Calafí.

PEÑAROL: LLAMA ASPIRANTES VARIAS CATEGORÍAS.

Por su parte la sub-comisión de baby fútbol de Peñarol realiza un llamado a aspirantes para las siguientes categorías:

Pre-baby: lunes y miércoles 18 hs. en cancha Apolón.

11 años: necesita un golero, miércoles 19:15 hs. en Manito Bisio y viernes 18:30 hs. en cancha de Apolón.

13 años: martes y jueves a las 19 hs. en cancha de Apolón.

Niñas Sub 10: martes a las 19 hs. en Apolón y los jueves 19 hs. en Manito Bisio.

«CANCHA CHICA» POR AM 1450 RADIO ARAPEY

Todos los Martes y Viernes a las 12 del mediodía todo el baby fútbol salteño se vive en «CANCHA CHICA» por AM 1450 Radio Arapey.

Con la conducción de José Luis Toriani viva la más completa información del baby fútbol salteño.