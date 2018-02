Nacional sumó cinco nuevos jugadores a la lista de buena fe de la Copa Libertadores, que para esta instancia es de 30 futbolistas, de los cuales tendrá 28 a disposición ya que Germán Araujo (en Sud América) y Hugo Silveira (Kazajstán) partieron de la institución.

Los que se sumaron a los 25 primarios son el argentino Gino Peruzzi, el arquero de la cuarta división Franco Israel, Gabriel Neves, Facundo Lavandeira y el delantero Diego Coelho.

Entre la treintena de integrantes de la lista no aparece Facundo Waller que se encuentra en plena recuperación de su lesión y todavía no está pronto para ser tenido en cuenta.

Visitantes

Otras de las novedades que surgió en la jornada fue la respuesta negativa de la Conmebol al pedido de los tricolores de que ambos partidos ante Estudiantes de La Plata fueran sin público visitante.

La solicitud que se generó en la noche del jueves tras la reunión de directiva de los albos y fue por cuestiones de seguridad, quedó de esta forma por el camino por lo que se les otorgará a los hinchas “pincha” la tribuna Héctor Scarone que albergará unas 2.200 personas.

Nacional debutará este miércoles por el grupo “6” de la Libertadores ante Estudiantes de La Plata en el Parque Central, mientras que luego hará lo propio ante Santos (Brasil) y Real Garcilazo (Perú), ambos de visita, donde completará la sanción de tres partidos en que su público no podrá viajar a presenciar los partidos en el exterior por los hechos acaecidos ante Chapecoense.

El retorno sería justamente ante Estudiantes en La Plata (24/5).