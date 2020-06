Bohemian Rhapsody

Londres, 1970. El joven Farrokh (al que sus amigos llaman Freddie) vive en Londres, trabaja en el Aeropuerto, estudia diseño gráfico y escribe canciones. Un día, tras escuchar al grupo Smile en un bar, se ofrece como cantante de la banda al enterarse de que se han quedado sin vocalista. Los otros mie mbros de Smile se llaman Brian May y Roger Taylor.

La película de 2018 más vista en España (y en medio mundo) y la gran sorpresa del año es este ‘biopic’ sobre la mítica banda de música Queen, que cuenta la creación por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon de uno de los conjuntos de rock más emblemáticos de todos los tiempos. Dirigida por Bryan Singer (realizador de varias entregas de la saga «X-Men» y de «Sospechosos habituales», entre otros títulos), «Bohemian Rhapsody» está protagonizada por Rami Malek (Mercury), quien ganó el Oscar y el Globo de oro a mejor actor. Ganadora también del Globo de oro a mejor película dramática y de otros tres Oscar (montaje, montaje de sonido y mezcla de sonido), la película narra la historia de Mercury desde que conoce a May y Taylor hasta el macroconcierto «Live Aid» de 1985 en el estadio de Wembley, seis años antes de su muerte.

Junto a Malek, completan el reparto Ben Hardy (Taylor, baterista del grupo), Joe Mazzello (el bajista Deacon), Gwilym Lee (el guitarrista May) y Lucy Boynton, quien da vida a Mary Austin, la gran amiga de Freddie.

Director

Bryan Singer

Guionista

Anthony McCarten, Peter Morgan

Reparto

Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy,Gwilym Lee

Compositor

John Ottman

Fotografo

Newton Thomas Sigel

Montador

John Ottman

Productor

Jim Beach

Mujeres desconocidas del pasado montevideano

Los seres desconocidos, anónimos, constituyen una parte esencial de la historia.

Pero es en particular la mujer desconocida la que de algún modo imprime un sello secreto, y a veces decisivo, en la dinámica escondida de los hechos que más importan.

Esas mujeres oscuras componen la sustancia de este libro.

Es el caso de aquella charrúa, sobreviviente de la matanza de Salsipuedes, que es llevada como esclava a Montevideo y separada de su pequeño hijo; historia rescatada del olvido por una adolescente de la época. O Victoria la cantora, una divertida patriota que en las noches del Montevideo sitiado se pasea más allá de las murallas, entonando provocadoras canciones dirigidas a las tropas españolas. También se evoca la trágica historia de amor entre Nicolás de Vedia, artillero sitiador de Montevideo y su amada Manuelita, que espera ansiosa el fin de la guerra.

Estas son solo parte de cincuenta historias que recuperan, en un arduo trabajo de investigación no exenta de amenidad literaria, las peripecias de mujeres significativas de nuestro pasado.

Datos del autor

Milton Schinca fue un dramaturgo y escritor uruguayo, cuya obra abarca poesía, narrativa y crónicas históricas. Asimismo se desempeñó como docente y como periodista en distintos medios escritos y radiales..

Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1926,Montevideo

Fallecimiento: 21 de mayo de 2012, Montevideo

Obras notables: Boulevard Sarandí