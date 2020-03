«Eduardo Rovira: Inedito» – Temporada de Tango Lunfarda

Sonico (Belgica) – lanzamiento Album

Domingo 23 de agosto. Sala Principal Teatro Solis

Su segundo álbum, grabado en la Academiezaal (Sint-Truiden, Belgica), es el fruto de una importante tarea de investigacion, transcripción e interpretación que recupera 13 obras inéditas del compositor Eduardo Rovira tomando como fuente manuscriptos y grabaciones no comerciales. La producción de este álbum homenajea el 40 aniversario del fallecimiento de Eduardo Rovira. «En noviembre de 1975, Eduardo Rovira y su Agrupación de Tango Morderno grababan su ultimo LP «Que lo Paren» dejando detras una obra revolucionaria tan desconocida como inconclusa que merece ser descubierta» Entre 20 Agosto y el 22 Septiembre 2020, SONICO presentará su segundo álbum, «Eduardo Rovira: Inedito» durante su tour por Latinoamérica. Esta gira se iniciara en el Teatro Solis (Montevideo, Uruguay), pasara por el Centro Cultural Kirchner (Buenos Aires, Argentina), entre otros, y concluirá en el Festival Internacional de Danza Contemporánea PUCP (Lima, Peru).

SONICO, creado en Bruselas (Bélgica) en 2015, rescata el repertorio de Eduardo Rovira, a menudo erróneamente considerado ‘el otro Astor Piazzolla’. Sin embargo, Rovira, fue un compositor fundamental en la creación del «tango nuevo» que trazo su propia impronta durante la vanguardia porteña de los años 60. En agosto del 2018, SONICO presentó su primer álbum «Eduardo Rovira: La Otra Vanguardia» (CD/Vinilo) en el Festival de Tango BA. En marzo del 2019, realizó el lanzamiento europeo de su primer álbum en BOZAR, Palacio de Bellas Artes de Bruselas. «El quinteto SONICO no sólo ha recuperado partituras perdidas, sino que ha logrado interpretar a Rovira con una perfección instrumental y estilística asombrosa». Omar Garcia Brunelli «Lo de SONICO es una sorpresa maravillosa, un mimo que Eduardo Rovira se merecía y que este conjunto realiza con calidad, conocimiento, emoción y mucho amor. A mí me pone muy contento, si Eduardo estuviera seguramente estaría muy feliz».Oscar del Priore

La candidata perfecta

Título original:

The Perfect Candidate

País: Arabia Saudí,

Alemania

Sinopsis

Maryam es una joven y ambiciosa médica que trabaja en el Centro de Salud de una pequeña ciudad de Arabia Saudí. A pesar de su alta cualificación, debe ganarse a diario el respeto de sus compañeros hombres y la aceptación de los pacientes.

Indignada por la dejadez del Ayuntamiento, que demora una y otra vez asfaltar el camino de acceso al hospital, decide presentar su candidatura a las elecciones municipales. Su padre es músico y está de gira tocando en los primeros conciertos públicos permitidos en el Reino de Arabia Saudí en décadas. Maryam recluta entonces a sus dos hermanas pequeñas para recaudar fondos y planificar la campaña. Su inesperada candidatura a la alcaldía sorprende a la familia y sacude a una comunidad nada acostumbrada a la idea de que una mujer dirija el Consistorio.

Mujeres uruguayas

Once mujeres escritoras, periodistas e investigadoras, escriben sobre once mujeres que hicieron historia en el Uruguay.

Estos textos se convierten en perfiles conmovedores, que invitan a descubrir aspectos poco conocidos de estas mujeres, a desconfiar de las versiones oficiales, a discrepar con las normas sociales de otras épocas, y a maravillarse con el talento y la creatividad que propusieron.

Este libro, originalmente publicado en 1997, mantiene toda su vigencia en la actualidad, e incluso más: se proyecta como un texto indispensable para la reflexión en el marco de los debates contemporáneos.

Ana Inés Larre Borges

Delmira Agustini

Graciela Sapriza

Blanca Luz Brum

Cielo Pereira

Cándida Díaz de Saravia

Laura Gandolfo

Carlota Ferreira

María del Carmen Ortiz de Terra

Bernardina Fragoso de Rivera

Sofi Richero

Juana de Ibarbourou

Adela Dubra

Rosa Luna

Rosario Quijano

Ana Monterroso de Lavalleja

Rosario Peyrou

María Eugenia Vaz Ferreira

Mónica Bottero

Petrona Viera

Fernanda Arcardini

Margarita Xirgu

Ficha técnica

Título: Mujeres uruguayas

Autor (es): Blanca Rodriguez

Idioma: Español

Formato, páginas: Tapa blanda, 320

Temáticas:

Colección: Biografia-memor

Edad recomendada: Adultos

La vida, ese paréntesis

AutorMario Benedetti

GéneroPoesía

Descripción

Este libro de Mario Benedetti se abre como un luminoso paréntesis dentro de su obra: pequeñas prosas y poemas en los que el autor aparece más cercano que nunca, pronunciando en voz alta preguntas para las que acaso no hay respuesta. Los textos hablan de memorias y olvidos, de crímenes visibles e invisibles, de máscaras y adioses, de la vida y de la muerte, de hombres y mujeres que se sueñan inmortales.

La vida, ese paréntesis tal vez sea un «arte poética» en la producción de Benedetti: un libro que nos reafirma el valor de la poesía, ese talismán para vencer el escepticismo y creer en la libertad.

