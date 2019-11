Manini recibió a Lacalle Pou en “su casa” y reafirmó su apoyo por “el cambio”

Quien hasta este domingo fue candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, recibió en la sede del novel partido a la fórmula del Partido Nacional para reafirmar su apoyo por “el cambio”.

“Esta es su casa”, le dijo el excomandante en jefe del Ejército a Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón frente a los medios de comunicación este jueves. Esta fue la última de las cuatro reuniones en las que el líder opositor dialogó con sus socios (Partido Colorado, Partido Independiente y Partido de la Gente) en busca de un triunfo en el balotaje.

“Interpretando el sentimiento de quienes nos han votado el pasado domingo es que hemos anunciado este apoyo”, sostuvo Manini Ríos en conferencia de prensa. “Aquí no hay otro acuerdo que el de transitar estos días en aras de lograr que esta fórmula que está aquí presente obtenga el triunfo electoral el 24 de noviembre”, agregó.

El militar retirado aseguró que en la reunión no se conversó sobre quiénes podrían ocupar cargos en un eventual gobierno opositor y sostuvo que se está trabajando sobre un borrador que se va a completar en los próximos días donde se recopilan las coincidencias de este conjunto político “multicolor”.

Leonardo Carreño

De todas formas, Lacalle Pou señaló que sí procura que Cabildo Abierto sea parte del gabinete porque no solo busca un acuerdo electoral rumbo al 24 de noviembre sino una “compañía para gobernar”.

“Aquí hay una doble convocatoria. La primera es llegar al gobierno. La segunda es la compañía para gobernar. Cuando hablamos de un país más plural, cuando hablamos de un país de muchas verdades, cuando hablamos de un país que vuelve al diálogo, estamos hablando del proceso electoral y estamos hablando de participación al gobierno. Eso es lo que yo vine a trasladarle entre otras cosas a Cabildo Abierto”, dijo ante la prensa.

En ese sentido, sostuvo que será solo después de que las urnas lo unjan como gobierno que “verán las herramientas para utilizar” para llevar a cabo el documento aprobado. “No solo las herramientas jurídicas sino la confección del gobierno y estamos hablando de hombres y mujeres de los distintos partidos que pueden integrar el gobierno”, expresó.

Leonardo Carreño

Manini Ríos, por su parte, descartó llevar a la mesa opositora su posición crítica hacia la agenda de derechos porque entienden que su programa “indudablemente no fue votado por la mayoría de la gente” este domingo. Con ese entendido, solo apostarán porque se lleven a cabo tres ejes que consideran imprescindibles: “el país productivo, la lucha sin cuartel a la corrupción y la seguridad de los uruguayos”.

Consultado por si todos los socios de la coalición mantendrán una reunión juntos, el candidato nacionalista dijo que “no está planteada por el momento” pero que tampoco la descarta. A su vez, aprovechó la pregunta para criticar al oficialismo: “Por suerte hay una fórmula que puede tener acuerdo con muchos y no un partido político que ha quedado totalmente aislado, incapacitado de hacer ningún tipo de acuerdo con ningún partido político”, remató.