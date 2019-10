Sao Paulo, 6 oct (EFE).- El escritor y activista Ailton Krenak, uno de los líderes indígenas más destacados de Brasil, espera que el Sínodo de la Iglesia católica sobre la Amazonía, que comienza este lunes en el Vaticano, dé «resultados» concretos y traiga una «perspectiva nueva» frente a la crisis ambiental que vive la región. »El Sínodo va a mostrar que la Amazonía es de interés común de la humanidad, que no es una situación particular de Brasil, crea desequilibrios más allá de la propia devastación que está ocurriendo allí», dijo Krenak en una entrevista con Efe en Sao Paulo. Nacido en la ribera del río Doce, en el estado de Minas Gerais (sureste) hace 66 años, considera «fundamental» que otras voces en el exterior, como la del papa Francisco, «puedan pronunciarse sobre lo que está pasando» en Brasil y darles una «directriz» para saber cómo enfrentar esta «grave violencia» contra la naturaleza. La Amazonía brasileña, que alcanza casi el 60 % de su territorio, sufrió en agosto pasado los peores incendios forestales de la última década.Las imágenes de extensas áreas de vegetación calcinadas por las llamas dieron la vuelta al mundo y provocaron las protestas de la comunidad internacional ante la inacción del Gobierno brasileño del ultraderechista Jair Bolsonaro, favorable a explotar los recursos naturales de esa región junto con otros países. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado que redes mafiosas estarían detrás de la tala ilegal de árboles, los incendios desatados en los últimos meses y la muerte de activistas en la cuenca del Amazonas. El líder indígena confía en que el Sínodo, que se alargará hasta el próximo 27 de octubre con la participación de 185 de los llamados padres sinodales y 80 expertos y auditores, llame la atención sobre «la necesidad» de que haya «organismos capaces de promover la gobernanza y la gestión» en este vasto territorio, que abarca nueve países. »Es una tierra compartida por varios pueblos, de diferentes países, y hasta ahora lo máximo que se consiguió producir es un tratado de cooperación amazónica (Pacto de Leticia)», que es «limitado para el tamaño de las tragedias que se están viviendo», señaló. »Ante esto, es necesaria otra mirada, otra perspectiva, no puede ser que cada país haga lo que quiera», y el Sínodo del Vaticano puede ayudar, agregó.

Según datos de la Iglesia, en los alrededor de 7,5 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía -quince veces la superficie de España- viven cerca de tres millones de indígenas.

Krenak no ve al Gobierno de Bolsonaro como un interlocutor válido para resolver la crisis amazónica, pues en su opinión «desmontó el Ministerio de Medio Ambiente», «acabó con las agencias de control ambiental» y «dejó todo en las manos de las empresas y de los exploradores de oro y piedras preciosas». Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, afirmó esta semana que el interés internacional por la Amazonía no es en realidad por la conservación de ese ecosistema, sino por los recursos minerales que existen en la región. El interés en la Amazonía no es el indio, ni el puto árbol, es el mineral», dijo el mandatario en un discurso improvisado ante garimpeiros que pedían protección federal para poder trabajar en Pará, uno de los nueve estados que integran la Amazonía brasileña. Krenak piensa que Brasil vive «un desgobierno grave» en la cuestión medioambiental y que Bolsonaro pretende «empeorar ese cuadro y hacerlo más insostenible» con algunas iniciativas, como un proyecto de ley que regulariza la minería a baja escala en tierras indígenas. Según un informe reciente del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), un organismo vinculado a la Iglesia católica, las invasiones de tierras indígenas en Brasil subieron un 44 % en los nueve primeros meses de este año, que coinciden con el tiempo que lleva Bolsonaro en el poder, y ya superan a las registradas en todo 2018.La organización culpa de ese aumento a la retórica antiecologista de Bolsonaro y a la liberalización de la actividad minera en esos territorios, que ya comenzó con su antecesor en el cargo, Michel Temer (2016-2018).