Esa es la intención de la dirigencia de la Liga Salteña de Básquetbol y también de los clubes, la de mejorar lo que se han venido haciendo, seguir generando cosas para que la competencia seas lo más atractiva posible, dentro de un panorama donde todo se pueda saber de antemano. Es por eso que ya se llevan seis reuniones realizadas en el local de la L.S.B en este 2019, en las cuales se tratan, conversan, y se van estudiando chances y/o posibilidades para mejorar lo más que se pueda la competencia en todos los niveles y aspectos, tanto en Formativas, que siempre será lógicamente la prioridad, como así también en primera división. Ya se sabe que ante rumores infundados, y totalmente erróneos que se conocieron hace unos días, acerca de la posibilidad que algunos manejaron en cuanto a que el Cuerpo de Neutrales de la L.S.B podrían cambiar, ya se sabe que el mandato de los actuales fue votado por unanimidad por el lapso de dos años, o sea que hasta 2020 los actuales se mantendrán en sus cargos de no suceder nada extraño. En otro orden, y en una información que ya manejamos en ediciones anteriores en éstas páginas, existe gran chance de que el equipo “vaticano” sanducero del Centro Allavena venga competir en el campeonato “Salteño” en categoría Juveniles (Sub 20), Y sumado a esto, la semana próxima pasada, la gente de Rivera también se puso en contacto con la dirigencia de la Liga para calibrar y analizar la chance de poder venir a participar de la competencia en Salto con las divisiones Formativas de Sub 13, Sub 14, y Sub 16. Lógicamente todo debe ser tratado como corresponde, y luego votado a nivel del Consejo Superior por los clubes.