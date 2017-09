Esta noche (19.30 hs) se reúne el Consejo Superior en el local de la L.S.B, se define todo lo referido al inicio del “Salteño” en 1ª división el próximo viernes.

Tal cual lo habíamos informado en nuestra edición de sábado, el pasado viernes se debió suspender la reunión del Consejo Superior que estaba prevista para ese día. Las inclemencias del tiempo, y la imposibilidad de algunos delegados de poder estar presentes, llevaron a la decisión del presidente Rodrigo Lagreca de postergar la reunión para el día de hoy a la noche (19.30) en el local de la L.S.B

Sin dudas un reunión importante, porque más allá de los puntos a tratar, referidos a diferentes temas, como por ejemplo la información que surgirá por parte del vicepresidente Juan J. Sequeira a los delegados de los clubes, acerca de las inspecciones de canchas que se han venido realizando conjuntamente con los integrantes del Ministerio del Interior (Jefatura de Policía), también se estarán finiquitando detalles importantes, para lo que será el inicio del campeonato “Salteño” en primera división, y que está previsto arrancar el próximo día viernes 15 del corriente a la hora 21.00 con el compromiso fijado entre Salto Uruguay vs Universitario en el gimnasio del equipo decano “Dr. Juan J. Galbarini”

Viernes o sábado…luego que se defina no habrá marcha atrás

Otro de los puntos que ya deberá quedar definido en la noche de hoy, es aquel que hace referencia a un tema que ya se ha venido tratando, y sobre el cual se solicitará por parte de los Neutrales que ya quede definido hoy, y no es otro que aquello que informábamos en ediciones anteriores, que hace a definir uno de los días para disputar uno de los partidos de cada fecha del “Salteño” en primera división. La intención del presidente Rodrigo Lagreca es la de mantener el día sábado para jugar uno de los compromisos fijados de cada fecha, y la intención, y pedido de algunos delegados de clubes en la pasada reunión, fue la de justamente no jugar los sábados…así que luego de esta noche se sabrá que se define en cuanto al tema. Lo que sí se sabe, es que luego de decidido el tema, ya no habrá “marcha atrás”, y no se cambiaran los días de competencia hasta el final del campeonato.

Así se jugará la 1ª fecha del “Salteño” en 1ª división

Viernes 15 de Septiembre

SALTO URUGUAY vs UNIVERSITARIO

Martes 19 de Septiembre

NACIONAL vs CÍRCULO SPORTIVO

Viernes 22 de Septiembre

FERRO CARRIL vs ATLÉTICO JUVENTUS.