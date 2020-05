Los años de alejamiento de la Liga de Fútbol de Villa Constitución, respecto a OFI. Llegó aquel momento pasado, en que se produjo la desafiliación. Por lo tanto, una manera de perder pie en lo deportivo, sin participación algunas en los torneos que impulsa el organismo rector, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Constitución se fue relegando, con resignación de protagonismo y sin base jurídica. Por ejemplo, un jugador de la Liga Salteña que pretenda sumarse a uno de los 10 clubes de la Liga y jugar, puede hacerlo. Ningún bloqueo reglamentario. Va y se alista.

De hecho esa situación se plantea en más de un caso. Solo una muestra de lo que implica no funcionar con el rigor de estatutos y reglamentos.

VOLVIENDO A SER

Hay quienes en la Villa se están movilizando, a los efectos de alcanzar el objetivo. El presidente de la Liga, Daniel González apeló a los contactos y conocimientos de Fernando López (árbitro de fútbol), para desandar los mecanismos que habiliten el reintegro a OFI. Gestiones que se irán multiplicando al paso de los días, sobre todo cuando sea posible la apertura del organismo rector, tras la pandemia vigente. En tanto Federico Margall, Veedor-Instructor de Jueces para la zona Litoral, sumará su rol en beneficio del retorno soñado.

ALLÁ….CON LOS 10 CLUBES

Un total de 10 clubes se incluyen en la Liga de Fútbol de Villa Constitución. A saber: El Espinillar, Quita Penas, Palomas, Estrella Roja, Nacional, Rampla Juniors, Cadys, Centenario, Fénix y Defensor. El actual campeón es El Espinillar, tras la consagración de Quita Penas en la penúltima edición. Cada uno de los clubes, incluye planteles de Primera División y Reserva. Queda en claro que la materia prima es válida y solo se trata de reencauzar la Liga, desde su formalidad misma. Constitución ha sido cuna de jugadores para no olvidar. Y que han trascendido.

UNA IDEA DESDE EL LATIR

A la dirigencia de Villa Constitución no le van faltando fines de futuro. Uno de ellos, asociado a la mismísima razón deportiva. Por ejemplo: que un equipo sea representativo de todo el Interior de Salto para avanzar a la disputa del Campeonato del Interior de Clubes.

Para ello, nada más a la medida que una eliminatoria que incluya a quienes se consagraron en Liga Agraria, Liga de Constitución, Liga de Belén y Liga «Juan Antonio Lavalleja».

En el caso de Belén, igualmente tendrá que reflotarse como uno más en el listado de la Organización del fútbol del Interior.

Por lo tanto, la Villa en movimiento. El fútbol suele tener siempre un efecto movilizador. Capaz de producir reencuentros deportivos y humanos. En Constitución no le escapan a ese desafío y lo sienten como propio. Después de todo: es de ellos.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-