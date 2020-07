* Ilusiones echándose a andar

A tres canchas, el naciente fútbol de la Liga Comercial, pactado para hoy sábado 25 de julio. De las dos ruedas a la liguilla final, la pugna de 14 equipos, la mayoría de ellos incorporando jugadores de la Liga Salteña de Fútbol.

«A río revuelto, ganancia de pescador», en este caso porque la Comercial se potenciará vitalmente y no dejará de sumar factores de estímulos.

Para quienes serán protagonistas y para el aficionado que no dejará de marcar presencia.

El campeonato tendrá condimentos a favor. La fijación de 50 pesos en el valor de la entrada única y con las medidas sanitarias que no faltarán. Claramente en el Fútbol Comercial la mesa está servida. Las 14 ilusiones que se echan a andar.

*********

CANCHA: SALADERO

Hora 14- La Academia vs San Miguel.

Hora 16- La Nueva Reco vs Dale Verde.

CANCHA: VJ 1

Hora 14- Vértigo vs La Cafetera.

Hora 16- La República vs Minimercado Apolo.

CANCHA: VJ 2

Hora 14- Triaca vs Deportivo VJ.

Hora 16- Villa España vs La Mecánica.

Hora 18- Minervine Hnos. vs Casa Jaco.

«No más allá de una competencia»

A nivel de la Liga Salteña de Fútbol Comercial, se fue originando en los últimos días, una suerte de pulseada respecto a quienes son los equipos que mejor incorporan, tratándose de jugadores que pertenecen a equipos de la Liga Salteña de Fútbol con su marcada inactividad.

Desde los neutrales de la Liga en tanto, no se dejó de acentuar un pensamiento que pretende regir, «porque debe entenderse que el torneo que iniciamos no debe ir más allá de una competencia. Que cada uno entregue lo mejor, pero sabiéndose que esta Liga fue creada más para el divertimento que para la puja misma. Por lo tanto, que la responsabilidad desde cada uno no falte».

El hecho es que se aplicarán severas sanciones económicas para quienes incurran en actitudes que tiendan a distorsionar los partidos y en caso de reiterarse las mismas, sólo cabrá la expulsión, tal como lo subrayan los códigos en que se enmarca la Liga Comercial.