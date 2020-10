La nueva fecha en el fútbol de la Liga Sénior. En las cuatro divisionales. Por las canchas, con los partidos y los horarios. Francamente: para todos los gustos. En el caso de la «A»

Cancha de Remeros 2.

Hora 14- Peñarol vs Remeros C

Hora 15.45- Deportivo Salto vs La Cafetera.

Cancha de Daymán.

Hora 14- San Isidro A vs La República

Hora 15.45- San Isidro B vs Ceibal

Cancha de Fénix.

Hora 15.45- Fénix vs Salto Grande A

Cancha de El Tanque.

Hora 14- El Tanque vs BISIO Hermanos.

Hora 15:45- Albión vs Santa Rosa.

Cancha de Remeros 1.

Hora 14- Salto Grande B vs Dos Naciones A

Hora 15,45- Parque Solari B vs Remeros B

Cancha de Danubio.

Hora 14- Danubio vs Sportivo Ipiranga

Hora 15.45- Barrio Quiroga vs Rodó

Parque Rufino Araújo.

Hora 15- Ceibal B vs Ipru Don Atilio

Cancha de 18 de Julio.

Hora 15.45- Colonia 18 de Julio vs Unión Don Atilio

Cancha de Saladero

Hora 15- Saladero vs Deportivo Retiro

Cancha de Centro de Chóferes.

Hora 14- Almagro vs Círculo Policial

Hora 15.45- Sud América vs Sp Cerro

Cancha Carlos Ambrosoni.

Hora 15.45- River Plate vs Salto Uruguay

Cancha de Cuartel Norte.

Hora 15- La Brigada vs Parque Solari A

Cancha de Don Bosco.

Hora 15- Libertad vs Universitario

Cancha de ADEOMS.

Hora 15- Independencia vs San Eugenio

Cancha de Salto Nuevo.

Hora 14- Arsenal vs Salto Nuevo B

Hora 15.45- Salto Nuevo A vs Atlético Juventus

Cancha de Paso Del Bote

Hora: 14- El Tanque vs BISIO Hnos.

Hora 15:45- Albión vs Santa Rosa

Cancha de Tropezón.

Hora 15.45- Gladiador vs Sp Unidos Cybarán

Complejo “El Pepe”.

Hora 14- Lazareto vs Florida

Hora 15.45- Barcelona vs ADEOMS

Cancha de Vaimaca.

Hora 14- Vaimaca vs Tigre

Hora 15.45- Cybarán vs Quepama

Cancha de Hindú.

Hora 14.30- Hindú vs Dos Naciones B