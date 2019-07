La 1ª de la Segunda Rueda del Campeonato de la Liga de Fútbol de Villa Constitución se jugará hoy domingo 21 de julio en Pueblo Saucedo. Con todos los partidos y horarios:

9:00 hs. Quita Penas vs. Centenario

Árbitros: Héctor Chiappa, F. Osés y J. Carballo.

10:45 hs. Valencia vs. Defensor

Árbitros: Jhon Guglielmone, J. Carballo y H. Chiappa.

12:30 hs. Rampla Jrs. vs. Cadys

Árbitros: Fabián Osés, J. Carballo y J. Guglielmone.

14:15 hs. Estrella Roja vs.

El Espinillar

Arbitros: Hector Chiappa, J. Guglielmone y F. Osés.

16:00 hs. Palomas vs. Nacional

Árbitros: José Carballo, F. Osés y J. Guglielmone.

POSICIONES ACUMULADO

Cadys 25

Quita Penas 24

El Espinillar 20

Centenario 20

Palomas 19

Nacional 17

Rampla Jrs. 10

Estrella Roja 10

Defensor 8

Fénix 4

Valencia 1