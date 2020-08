La reunión de clubes de la Liga Salteña de Baby Fútbol se realizará el próximo miércoles 2 de setiembre a las 20 horas en el local de dicha Liga ubicado en el barrio Dos Naciones.

La reunión en principio estaba pactada para ayer viernes pero se decidió por parte de los neutrales de la LSBF postergarla para la semana que viene buscando realizar algunas consultas de último momento ante la dirigencia de la Secretaría Nacional del Deporte.

La intención es comenzar a jugar la actividad el sábado 5 de setiembre, una actividad que no será obligatoria y que se jugará sin sumar puntos.

El certamen se jugará en tres series tomando en cuenta la integración de las Copas del año pasado.

La idea es jugar en dos jornadas, sábados y domingos, aplicando el protocolo de ONFI aprobado por el MSP. Habrá cantina por parte de los clubes y se cobrará una entrada de $ 35 para aquellos padres que puedan ingresar, recordemos que el ingreso de público a las canchas será limitado.

PARTIDOS FECHA INAUGURAL

Así se jugará la primera fecha en las tres series:

Serie 1:

Ferro Carril vs. Nacional

Remeros vs. Ceibal

Saladero vs. Pequeños Gladiadores

Sol de América vs. Universitario.

Serie 2:

Sud América vs. Chaná

Progreso vs. Salto Nuevo

Peñarol vs. Almagro

River Plate vs. Deportivo Artigas

Serie 3:

Libertad vs. La Blanqueada

Barcelona vs. Hindú

Libre: Liga Agraria

HINDÚ: PRÁCTICAS DE LUNES A VIERNES EN EL DOS NACIONES

La sub-comisión de baby fútbol de Hindú retorno a los entrenamientos en todas las categorías, lo hace en forma conjunto en esta primera etapa de lunes a viernes de 18 a 20 horas.

A aquellas personas que quieran acercarse con sus niños podrán concurrir en esos horarios durante la semana. También se hace extensión la invitación a las niñas en las categorías Sub 10 y Sub 16.

BARCELONA: LLAMA ÁSPIRANTES EN VARIAS CATEGORÍAS

El baby futbol Barcelona llama a niños interesados en participar en sus categorías de 8, 9 y 10 años.

Los padres se pueden comunicar vía whatsapp al 099 473 879. Las prácticas serán los días miércoles y viernes 18:15 horas en la cancha de Cerro.

«SOLOBABY TV» POR YOUTUBE

El programa audiovisual «Solobaby TV» dedicado al baby fútbol salteño se emite todos los días jueves a las 20 horas en el canal de Youtube: Solobaby TV. Todo el baby fútbol en un solo lugar: Solobaby TV en YouTube podes mirarlo desde tu PC, tablet o celular.