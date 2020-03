Ni selección, ni reuniones ni oficinas abiertas

Finalmente el comunicado oficial de la Liga Salteña se reveló en el mediodía de la víspera y apunta sin más trámite a la situación que se vive a nivel país y en Salto en particular, a raíz del avance del Coronavirus y las medidas que se extreman en el marco de la contingencia sanitaria. Tal es así que con la firma del presidente Juan Ramón Guarino y la del secretario Gonzalo Dufour, se resolvió cancelar las reuniones previstas en lo inmediato en las divisionales que fuesen, teniéndose en cuenta que las oficinas permanecerán cerradas por toda la semana.

Se especifica que en caso de alguna consulta de carácter urgente, la solicitud a través de whatssap o email de la Liga, surgiendo la respuesta en un tiempo prudencial.

PARALIZANDO A LAS SELECCIONES

Sucede que el deporte es generación de confluencia de personas, sobre todo cuando se trata de disciplinas colectivas como el fútbol. Es por eso que desde la casa del fútbol se resolvió suspender los entrenamientos de las selecciones juveniles y mayores de Salto. En un principio la decisión a este nivel se iría a producir en la jornada de hoy martes, pero desde ayer ya con la toma de posición oficial.

A su vez Jorge Noboa EL PUEBLO apuntaba a una opción: entrenar al combinado de a grupos de 7 futbolistas, para evitar la aglomeración que no se pretende.

Se verá si ello es posible en un ámbito donde el contacto no existe, como en un campo de juego.

LA EXHORTACIÓN A LOS CLUBES

A su vez en el comunicado propalado desde la Liga Salteña de Fútbol, surge un aspecto no menor, desde el momento que se exhorta a los clubes que la integran, suspender toda actividad social y deportiva. Claramente la declarada pandemia impacta en el fútbol a elocuencia real, a tal punto que no solo partidos oficiales que permanecen cancelados, sino que el entrenar también se transforma en una opción descartada.

Hasta el domingo todo en punto «cero» a nivel local y habrá que aguardar si la semana próxima algo se altera o se prolongan las medidas dispuestas. Por lo demás a esta altura de los hechos, es obvio que la divisional «B» no despuntará a su Campeonato Salteño el 29 de marzo, tal como en principio lo tenían resuelto sus dirigentes.