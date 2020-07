Desde el equilibrio y la razón

Se van destapando las situaciones de futuro. Mientras en la Liga Salteña de Fútbol, la decisión de no afrontar torneo alguno frente a la incertidumbre, pero además el achicamiento de los plazos que imposibilita el desarrollo de certámenes sobre una base racional. Mientras que se apunta como válido el aporte financiero de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, para que la Sub 15 y Sub 18 del Consejo Único Juvenil puedan jugar y otro tanto ocurre con quienes son parte de la Organización Nacional del Fútbol Infantil.

LOS 400 EN DANZA

En tanto la Liga Super Sénior que incluye unos 20 equipos, sumando casi 400 jugadores (no es cosa menor), va jugando sus propias posibilidades. La Directora Departamental de Salud, Dra Blanco, derivó la inquietud de los neutrales de esa Liga, al área de la Intendencia que dispone de los protocolos para el conocimiento respectivo.

El diálogo se originó con el Director de Deportes, Mario Furtado y este les aportó el listado que serán claves para poder jugar en la medida que se aplique.

11 DE JULIO:

PARA RESOLVER

A poco que se tenga en cuenta el paso dado, los neutrales de la Liga Super Sénior convocarán para el sábado 11 de julio sobre horas del mediodía, a una reunión en la que se resolverán aspectos de cara al futuro. Sobre todo, en claro lo relativo al protocolo que sabrá de la aplicación en todos los casos, por ejemplo el distanciamiento físico en la previa a cada juego, la utilización de alcohol en gel en situaciones específicas y racionalizar la presencia de público.

De acuerdo a los apuntes transmitidos a EL PUEBLO, la Liga Super Sénior está en condiciones de afrontar las exigencias, pero en todos los casos se pretende actuar desde el equilibrio y la razón.