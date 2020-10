Para el fútbol de la Liga Súper Sénior, será la de esta mañana una nueva fecha con gravitación especial. Por los partidos que se juegan y en función de las tablas, tanto en la Divisional «A» como en la «B».

Si de la «A» se trata, Unión Don Atilio 15, La Tablada Sur 12, Santos 8, La Cafetera y Bascos Treinta y Tres 7, Adeoms 6, San Isidro A, San Eugenio y San Isidro B con 4 puntos.

En la Divisional «B»- Ceibal 15 puntos, River Plate 12, Guaraní 9, Racing y Ferro Carril 8, Peñarol 7, Remeros 6, Retiro y Fénix 5, Policial y Sportivo Garibaldi 3 puntos.

Uno a uno con los partidos que conforman la nueva secuencia.

CANCHA DE DAYMÁN

Hora 9.30- San Eugenio vs San Isidro A. Juez: Sergio Rivero.

Hora 11: San Isidro «B» vs La Cafetera. Juez: Sebastián Samit.

CANCHA DE ADEOMS

Hora 10.30′- Adeoms vs La Tablada Sur. Juez: David Argain.

CANCHA DE SALADERO

Hora 10- Santos vs Unión Don Atilio. Juez: Mario Camargo.

CANCHA DE CENTRO DE CHOFERES

Hora 10- Guaraní vs Círculo Policial. Juez: L. Bennet.

CANCHA DE PASO DEL BOTE

Hora 10- River Plate vs Racing. Juez: Guilmer Pintos.

CANCHA DE FÉNIX

Hora 10- Fénix vs Remeros. Juez: D. Ferreira.

CANCHA DE ISLA BONITA

Hora 10- Ferro Carril vs Deportivo Retiro. Juez: Nicolás Baratta.

CANCHA DE GARIBALDI

Hora 10 con 30′- Sportivo Garibaldi vs Peñarol. Juez: Julio Blanco.