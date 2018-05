En la jornada de hoy lunes a la noche (21.15hs), en el Palacio Peñarol de Montevideo, se estará llevando adelante el partido Nº 5 de la serie Final de L.U.B (al mejor de siete) entre los equipos de Aguada vs Malvín. Con localidades agotadas también esta noche, ambos equipos van por pasar al frente en la serie, tras lo que fuera el juego del pasado viernes, donde el “aguatero” con su victoria 75 a 70, igualara la serie ante el “playero” dirigido por Pablo López, equipo que había ganado los dos primeros compromisos, pero luego no repitió, y los dirigidos por Fernando “Hechicero” Cabrera pudieron revertir, ganando dos juegos consecutivos, y de esa manera dejar la incógnita planteada de cara a los dos partidos (mínimo asegurados) restantes (de ganar uno cada uno irán al séptimo y definitivo). Todo muy parejo entre ambos rivales, esto quedó demostrado, y se espera con gran expectativa los partidos restantes, para poder en definitiva conocer al nuevo y flamante campeón de la temporada 2017 – 2018 en el máximo torneo de baloncesto a nivel país.

PARA JUGARLO. Lunes 21 de Mayo. Partido Nº 5: Palacio Peñarol (Montevideo)

Hora de comienzo: 21.15 Hs AGUADA (2) vs MALVÍN (2)

LOS CUATRO PRIMEROS PARTIDOS

Partido Nº 1: Malvín (86) – Aguada (71)

Partido Nº 2: Malvín (73) – Aguada (64)

Partido Nº 3: Aguada (101) – Malvín (64)

Partido Nº 4: Aguada (75) – Malvín (70)