Quienes en los últimos años o décadas han sido protagonistas de experiencias en otros ámbitos del Interior del país, coinciden en que en la mayoría de los departamentos, las Intendencias juegan un saliente rol de amparo hacia las Ligas de Fútbol.

Pero lo hacen DURANTE TODO EL AÑO y no pocas iniciativas, implican la suma de las dos áreas. De última, el concluyente ejemplo de Durazno, con la comuna de aquel departamento derivando casi 500 mil dólares para la restauración del estadio «Octavio Silvestre Landoni».

No faltan quienes por estos lares «naranjeros», pasan a sostener que de futuro sea el gobierno que sea, DEBERÍA AFIANZARSE EL RELACIONAMIENTO LIGA SALTEÑA-INTENDENCIA MUNICIPAL, más allá de quien se constituya en el próximo partido de gobierno.

No pocas veces la Liga Salteña de Fútbol se ha visto privada de adhesión, por cuestiones partidarias-ideológicas respecto al gobierno municipal.

«La cosa es clara -sentenció un expresidente de la Liga en la década de los 90- o se unifican objetivos comunes o las líneas paralelas se profundizan».

No es el de caspo soslayar que el fútbol hace al deporte y el deporte masificado, parte misma de una sociedad que lo tiene como válvula de entretenimiento, divertimento y pasión