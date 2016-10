Clave por la casilla que resta. Ferro Carril y Gladiador resuelven en el Dickinson

La violencia suele brotar o rebrotar. El presidente de la Liga, Walter Martínez, apuntó ayer a la noche en el Consejo Superior, a lo sucedido en el Parque Dickinson. Los disturbios que se originaron en la tribuna: «no acuso a nadie, y vi mayoría de gente que quería apartar». El presidente alertó a los delegados «para que esto no se nos vaya de las manos». Pero además, plasmó novedad puntual: cuando comience a desarrollarse la tercera rueda (liguilla), se dispondrá de guardia policial. El propio Walter marcó sentencia: «la guardia policial será estricta».

Implica decir que desde la seguridad se adoptarán dispositivos específicos de contralor.

CON LA ÚLTIMA

Cinco equipos ya clasificados para el hexagonal. Resta uno: Ferro Carril, River Plate y Salto Uruguay como pretendientes. Clave el juego de fondo en el Dickinson. Uno a uno con todos los que conformarán el cierre del segundo tramo.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora 14.15′- Salto Nuevo vs Nacional.

Hora 16.30′- River Plate vs Universitario.

PARQUE ERNESTO DICKINSON

Hora 14.15′- Ceibal vs Fénix.

Hora 16.30′- Ferro Carril vs Gladiador.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 14.15′- Dublín Central vs Progreso.

Hora 16.30′- Salto Uruguay vs Saladero.

DE PENA EN PENA

Desde el Tribunal, estas sanciones para tener en cuenta: Walter Monchetti (River) 2, Juan de los Santos (Gladiador) 2, Oscar González (Fénix) 3, Ruben Peña (Fénix) 1, Héctor Benet (Saladero) 1, George dos Santos (Universitario) preventivo, Ramón Rivas (Universitario) 1, Juan Viera (Ferro Carril) 2, Juan Iriarte (Ferro Carril) 2, Octavio Espalter (Ferro Carril) 2, Charly Cabrera (S. Uruguay) 1, Ángelo Sagradini (S. Uruguay) 4, Gerardo Chiesa (S. Uruguay) 3, Leandro Acuña (Progreso) 3.

CON LA TAQUILLA

El total de lo recaudado en la fecha que pasó: $ 158.370. Entradas vendidas: 1.665. En el detalle para saber:

Parque Dickinson, 517 entradas y $ 48.130.

Parque Luis T. Merazzi: 864 y $ 84.430.

Gladiador: 274 y $ 25.810.

RESERVAS: PARA SALTO URUGUAY, «BOCHORNOSO»

El lunes de la semana, Ferro Carril y Salto Uruguay jugaron la final en Reservas. Empataron 0 a 0 y decidieron por penales. Ferro ganó 2-1, pero con un aspecto remarcable. Restaron ejecutarse tres: uno para Salto Uruguay y dos para Ferro. Néstor Martínez Vital, el árbitro, elevó nota y solicitó disculpas. Salto Uruguay derivó la suya y calificó de «bochornoso» lo sucedido. De arranque, la delegación de Ferro planteó ejecutar los penales pendientes. Y así será. El viernes a las 20 horas en el Dickinson.

TRIBUNAL NO SE OPONE

Desde el Tribunal Arbitral la respuesta a la petición de ASDAF: amnistía para el asociado Mario Araújo. «El Tribunal no se opone a la aministía», reza el texto. Ahora la decisión será derivada seguramente a la propia gremial de jueces y el Colegio. Universitario y Nacional solicitaron audiencia al Colegio de Jueces.

EL CONGRESO QUE PASÓ

Asimismo el Presidente Walter Martínez, notició lo relativo al Congreso de la Confederación del Litoral Norte, celebrado el pasado sábado en Salto y que acudiera el principal jerarca de OFI, Gustavo Bares. Este reveló dictados de futuro: prioridad para para el fútbol juvenil y fútbol femenino. A su vez en la víspera, el Ministerio y OFI suscribieron un convenio para contemplar el proyecto «Un gol al futuro». Salto podrá sumarse a esta instancia que devendrá.

LA HORA SUB 15

Finalmente la confirmación. Soriano y Salto jugarán el sábado a las 20 horas en el Parque Luis Koster, partido desquite por semifinales de la Copa del Interior en categoría Sub 15. En Salto, el empate fue 0 a 0.

EXPULSIONES POR DOS

Gratificante disciplina en la penúltima fecha de la segunda rueda. Solo dos expulsiones: Alfredo Sosa, el preparador Físico de River Plate y Alfredo Javier Viera, Director Técnico de Progreso.

YA SON DE SALTO NUEVO

El anuncio en su momento desde EL PUEBLO. En la víspera el hecho consumado: Maicol Trindade y Nicolás Trindade registraron inscripción para Salto Nuevo. Lo hicieron a partir de la condición de jugadores libres. Notorios refuerzos para filas albiverdes.