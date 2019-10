Desde el próximo domingo, la liguilla no faltará a nivel de la Divisional «A», con los dos partidos a jugarse en campo de juego de Arsenal. A las 9.30′- La Cafetera vs Santos y desde las 11 horas, Unión Don Atilio vs La Tablada Sur. La novedad estará planteada: los partidos incluirán terna completa. Al árbitro central se le sumarán dos asistentes.

Por eso el imperativo de una entrada-colaboración de quienes asistan: 30 pesos.

A su vez cada club tiene el fin de la venta de 20 entradas. A la medida de un sentido de cooperativa que en la Liga Super Senior no falta.

Con Deolindo Miquelarena y Jorge Arriondo en EL PUEBLO, una manera de repasar tan solo algunos nombres en aquellos equipos que serán protagonistas de la liguila final.

EN UNIÓN DON ATILIO

Sergio Vallejo, Julio Castro, Roberto Mezza, Daniel Bignoli, Fernando Bruschi, Jorge Anchorena.

EN LA TABLADA SUR

Wilson Núñez el arquero y Wilson Núñez, el delantero, «Joselo» García, Nélvis y Ever Fernández, Diego Suárez, José Pedro Cuenca, Wilmar Cuello, Ruben Darío Cuello y Néstor «Nenga» Da Rosa.

EN SANTOS

Sandro Aranda, Luis Alberto «Goli» Sansberro, Ricardo Toriani, Elbio «Coco» de María y Augusto Gómez.

EN LA CAFETERA

Luis «Mortadela» Marconi, Jorge Ariel Noboa, Fabio Panza, Alejandro «Cobito» Rodríguez, Sergio Cardozo, Mario Ramírez, Néstor «Polilla» Echagüe y Alvaro Fabricio «Loli» Da Rosa.

*************

La invitación abierta. La primera cita liguillera. Nótese algunos nombres en especial. Jugadores que en no pocos casos conservan la esencia, el generoso nivel desde la técnica o el temperamento.

Al fin de cuentas, los crack que no dejan de serlo.

Y hacen, generosamente, a la memoria colectiva.