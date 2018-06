Fue una verdadera lucha de titanes, entre dos de los mejores exponentes de nuestro futbol sala, de meta y ponga, ninguno dio ni perdió cuartel, sus jugadores dieron todo y por creemos que fue un justo empate. En el comienzo los equipos se estudiaron, cerraron sus defensas y se mantuvieron sin goles hasta los 12´que fue cuando Marcos González vulnero la valla “roja”, Ferro Carril pasaba al frente.

Al minuto Bruno D´Angelo se hizo presente en el marcador aumentando la diferencia del “Carbonero”, parecería que Ferro Carril se llevaría por delante a quinteto del local que intentaba llegar al arco rival con posibilidades pero no se daba.

Corrían 16 y 20 cuando Ciro Pirotto marcó el descuento y la “U” se agrandó, vio que podía y pocos segundos más tarde logro el empate por intermedio de Ezequiel Arrambide, era el 2 a 2.

Ferro Carril se despertó y nuevamente Bruno D´Angelo se hizo presente en el marcador, corrían 17´20 y no estaba cerrado el partido, finalizando el primer tiempo 3 a 2 favorable al “carbonero”.

El segundo tiempo prometía y mucho y la tomó la manija del partido, a los 3´el goleador Juan Pablo David de lima empataba el partido, era el 3 a 3 , aumentando Jonathan Oxandabarat a los 12´tras un penal ejecutado por Arrambide ejecutado Oxandabarat en el rebote, pasaba Universitario en un buen momento “rojo”.

Pero el fútbol sala tiene esas cosas, Ferro Carril no se dio por vencido, metió “toda la carne en el asador y cuando corrán 13´Federico correa empata nuevamente el partido y Raúl Rodriguez aumenta para Ferro que pasaba a ganar 5 a 4 a los 14´25´´ y salió decidido aguantar el marcador, pero a los 19´40´´ Ciro Pirotto convierte el empate definitivo, un 5 a 5 que fue justicia.

LUIS DIAZ

DETALLE:

FERRO CARRIL 5: Jorge Mendaro, Federico Correa, Washington Sampayo,, Raúl Rodríguez y Víctor Cuinat (INICIAL), Juan López, Marcos González, Bruno D´Angelo, Gustavo Galluzo, Bruno Marquesqui.

DT: Ariel Viera

UNIVERSITARIO 5: Alejandro Menoni, Juan P. David de Lima, Jonathan Oxandabarat, Ciro Pirotto, Rodrigo Libonatti (EXP) INICIAL, Ezequiel Arrambide, Gonzalo Finozzi Federico Remedi.

DT: Germán García Da Rosa

GOLES: P/T: 12´Marcos Gonzalez (FC), 13´Bruno D´Angelo (FC), 16´20´´ Ciro Pirotto (U), 16´45´´ Ezequiel Arrambide “U” , 17´20´´ Bruno D´angelo (FC).

S/T: 3´Juan P. David de Lima (U), 12´Jonathan Oxandabarat (U), 13´Federico Correa (F.C), 14´Raúl Rodriguez (F.C) y 19´40´´ Ciro Pirotto (U).

El mejor de la cancha; Ezequiel Arrambide (U)

El mejor de Ferro Carril: Bruno D´Angelo