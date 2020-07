La Champions League post pandemia se jugará según lo dispuesto por la UEFA en Portugal con los ocho finalistas en sus respectivos juegos.

Vale señalar que aún resta por definir cuatro cruces por los octavos de final. Sin embargo, el ente rector del fútbol europeo determinó que esos juegos se lleven a cabo en las canchas de los equipos que debían oficiar de local.

Esos encuentros son: Manchester City vs Real Madrid (2-1), Barcelona vs Nápoles (1-1), Juventus vs Lyon (0-1), Bayern Múnich vs Chelsea (3-0). Los partidos se disputarán el 7 de agosto.

La UEFA en tanto llevó a cabo el sorteo para determinar el camino de los ocho equipos finalistas de la Champions League en Lisboa, Portugal. Y dejó los siguientes cruces:

Cuartos de final del 12 al 15 de agosto en Lisboa:

Atalanta (ITA) – París SG (FRA).

RB Leipzig (GER) – Atlético de Madrid (ESP).

Manchester City (ENG) o Real Madrid (ESP) – Juventus (ITA) o Lyon (FRA).

FC Barcelona (ESP) o Nápoles (ITA) – Bayern Munich (GER) o Chelsea (ENG).

Semifinales 18-19 agosto en Lisboa:

RB Leipzig o Atlético Madrid – Atalanta o París SG.

Real Madrid/Manchester City o Juventus/Lyon – FC Barcelona/Nápoles o Bayern Munich/Chelsea.

FINAL: se disputará el 23 de agosto en el Estadio Da Luz de Lisboa.