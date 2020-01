En la mañana de ayer se realizó el anuncio en público, mediante conferencia de prensa en la que participaron unos trece dirigentes barriales, de un nuevo grupo de frenteamplistas que se ha sumado a la candidatura a la Intendencia de Germán Coutinho. Es la lista 934, que p resentará una lista a la Junta Departamental encabezada por el actual edil (por el Frente Amplio) Julio Tavares.

«Somos un grupo de personas de todos los barrios, gente humilde, de trabajo, con un sueño grande de un cambio para Salto», comenzó diciendo Tavares. Luego expresó que el trabajo que se viene por delante es el de «recorrer los barrios y hablar con todos los vecinos para escuchar sus problemas», que según lo que ya se les viene transmitiendo, dijo, «son los problemas de falta de empleo, inseguridad, educación, calles intransitables». Finalmente manifestó que el objetivo es «ser la voz de mucha gente que no se anima a hablar por miedo a la represión que hay», y que «Germán Coutinho es la persona más capacitada para la dura y difícil tarea de dirigir el departamento, por su equipo, planificación y proyectos a corto, mediano y largo plazo».

En tanto el líder de Vamos Salto, Germán Coutinho, dijo que va por su cuarta elección, lo que le permite conocer de política y poder ver de antemano algunas cosas, como por ejemplo que «esta lista 934 ya tiene una silla en la Junta que los espera, porque sé que lo van a lograr a pesar de que por ser gente humilde, que se lanza a hacer política a la intemperie, todo les va a costar el doble o el triple». Precisamente, señaló que «esa gente humilde y de escasos recursos es la más perjudicada si no hay un cambio en Salto, porque el que tiene dinero puede elegir irse, pero el que no lo tiene, no… Y esta lista 934 es la que ha tomado esa bandera de los más humildes». Cerró la presentación anunciando que en febrero presentará el programa de gobierno, el que según dijo «apunta a volver a posicionar a Salto en el país, sobre todo dando trabajo a los salteños».