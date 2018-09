Hoy estará dando inicio el torneo del Litoral O.B.L a nivel de clubes, en Salto jugará Sub 18 (Cadetes), en Paysandú hará lo propio la Sub 14 (Pre infantiles).

Llegó el día, en la jornada de hoy sábado, en las ciudades de Salto, y Paysandú en forma simultánea, se estará iniciando la competencia organizada por la Organización del Básquetbol del Litoral (O.B.L) en categorías Formativas, esta vez a nivel de clubes participantes en cada una de las Ligas locales, con participación en este caso, y este fin de semana, de las divisiones Sub 14 (Pre infantiles), y Sub18 (Cadetes), los que entre hoy sábado, y mañana domingo, disputarán cada una de las series respectivas, con la categoría Sub 18 llevando adelante su competencia aquí en Salto, mientras que los chicos de Sub 14 harán lo propio en la capital de la “heroica” Paysandú. En lo que refiere a los clubes participantes por derecho adquirido que representarán a Salto, en división Sub 14 serán Atlético Juventus (Salto 1), y Ferro Carril (Salto 2), mientras que en categoría Sub 18, serán los representantes de nuestro departamento los equipos de Salto Uruguay (Salto 1), y Universitario (Salto 2), quiénes disputarán sus compromisos fijados (ver detalle) ante sus similares de las Ligas de Paysandú, y Soriano (Mercedes) respectivamente, jugando en forma simultánea en ambas sedes establecidas en este caso, y en ambas categorías.