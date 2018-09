Entre hoy sábado, y mañana domingo, se disputará el torneo del Litoral a nivel de selecciones Formativas de básquetbol Sub 14 y Sub 16 en Salto y Mercedes respectivamente.

Tal cual lo henos venido informando oportunamente en ediciones anteriores, entre hoy sábado, y mañana domingo, aquí en nuestra ciudad, y en la capital de Soriano (Mercedes) se estarán llevando adelante las sedes fijadas para el campeonato del Litoral O.B.L a nivel de selecciones Formativas.

En el caso de Salto, la competencia se disputarà en división Sub 14 (Pre infantiles), teniendo como escenario de juego en forma íntegra el estadio poli deportivo “1º de diciembre de 1912” de Ferro Carril F.C, ,mientras tanto en forma simultánea en la ciudad de Mercedes (Soriano), en el gimnasio Bellini del Club Remeros Mercedes haràn lo propio los chicos de la categoría Sub 16 (Infantiles) Toda la competencia, en ambos departamentos, se inicia en la jornada de hoy a la mañana (hora 10,00), y estará culminando en la jornada de mañana domingo aproximadamente a la hora 19,00 en ambos casos. Sin dudas reiterando lo que hemos venido opinando acerca de esta competencia, muy requerida, pero a su vez también necesaria para el crecimiento de los chicos de las divisiones menores, no nos queda otra que reconocer el trabajo de la dirigenca de la Organización del Básquetbol de Litoral, y de cada una de las Ligas participantes, la que nos consta trabajaron bastante, a modo de que este tipo de torneos retornaran a nivel del Litoral, y más allá de los errores involuntarios que se pudieron haber cometido, principio tienen las cosas, para lo que sabemos es intención primordial de toda la dirigencia de la O.B.L de que esto se mantenga, y perdure en el tiempo, y que por ejemplo en la pròxima temporada 2019, ya con varios ajustes en lo que hace básicamente a la organización y coordinación del tema calendarios de competencia, no tenemos dudas que esto seguirá, y es una muy buena noticia, primero para los “gurises” de las Formativas, y después sin dudas que para el básquetbol todo, en la plaza más fuerte del básquetbol en nuestro país, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA