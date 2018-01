A partir del 22 de enero hasta el 13 de abril de 2018, se encuentra abierto el llamado con el objetivo de designar a los/as nuevos/as integrantes de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación en calidad de representantes de Organizaciones No Gubernamentales.

Podrán proponer representantes todas las organizaciones no gubernamentales que cuenten con reconocida trayectoria en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Las designaciones de los/as representantes de las organizaciones no gubernamentales comprenderán una persona titular y dos suplentes.

Como la totalidad de quienes integran la CHRXD, durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos/as; en caso de sustitución, permanecerán en sus funciones hasta que asuma la persona sustituta, excepto en caso de incapacidad o renuncia.

Inscripciones:Completar formulario y enviarlo a

comnodiscriminacion@mec. gub.uy