Mantendrá reuniones de cara a la problemática que tienen los distintos grupos

Los movimientos políticos para las elecciones departamentales están en marcha. Los distintos partidos políticos ya están poniendo sobre la mesa los nombres de los diferentes candidatos a ocupar el sillón de Intendente, desde julio del 2020. Tras las elecciones nacionales y después de que hubo resultados que pueden dar margen a unos y quitar tanto peso a otros, los distintos líderes partidarios se aprontan y también ven cómo se asoman nuevos candidatos.

Desde hace tiempo quedó claro que los liderazgos en los distintos partidos políticos del departamento, están marcados por quienes pretenden llegar a la Intendencia. Así las cosas, tras las elecciones departamentales quedó claro que en el Frente Amplio Andrés Lima era el dirigente con mayor adhesión, Carlos Albisu dentro del Partido Nacional y Germán Coutinho dentro del Partido Colorado, quienes son los tres candidatos más fuertes para esa instancia.

Eso marca que las candidaturas a la Intendencia para las elecciones de mayo del 2020, sean naturalmente, la de quienes ganaron en sus respectivas internas. Pero también hay otros que pueden llegar a disputar un lugar de privilegio y se presentarán de cara a las respectivas convenciones y plenarios departamentales para lograr su lugar.

Se trata de Miguel Feris, dentro del Partido Colorado, aunque Gonzalo Leal también mencionó la posibilidad de estar presente en esa disputa, mientras que en el sector Batllistas, el referente es Daniel Galliazzi y aún no se ha definido. Por otro lado, en el Partido Nacional, está Francisco Blardoni que reúne a los distintos grupos que no acompañan la candidatura de Carlos Albisu y en el Frente Amplio, por el momento asoma Soledad Marazzano, habrá que ver cómo caen las cosas en el plenario departamental.

Aunque además de la danza de nombres y de los que aparecen con ganas de jugar ese partido, que será el 19 de mayo y que deparará una intensa campaña electoral, en la que muchos defenderán lo actuado hasta ahora y otros querrán llegar, así como también estarán los que quieren volver, están las complicaciones internas de cada partido, que en cierta medida condicionan algunas actuaciones políticas de los principales candidatos.

El que la tiene más difícil es el Frente Amplio, que hoy viernes tendrá la visita oficial de su presidente a nivel nacional, Javier Miranda, debido a que el intendente Andrés Lima, dejó entrever en la reunión que tuvo con las listas que apoyan su reelección en un grupo denominado Acuerdo Frenteamplista, que la misma peligraba porque en el caso de no llegar a tener un trato positivo con Alejandro Noboa para que éste apoye lo actuado por Lima al frente de la comuna hasta el momento y no genere inconvenientes que puedan tener derivaciones políticas, no renunciaría al cargo de Intendente porque la intención aparente es resaltar lo negativo, lo que podría incidir directamente en la campaña electoral.

Lima había anunciado quién sería el que a su juicio, debía asumir el cargo de Intendente de Salto, refiriéndose a Gustavo Chiriff, director de Hacienda, hombre de confianza del jefe comunal y cuarto suplente del mismo, para lo cual solicitaría que renunciaran a la suplencia de Intendente los otros tres primeros que son Alejandro Noboa, Pablo Estévez de la Lista 888 y Sonia Rodríguez ex Lista 711.

Esto cayó mal en algunos grupos políticos, sobre todo en la Lista 888 que desde que se fue Lima perdieron el caudal electoral que tuvieron, y entonces plantean fortalecer las diferencias, por lo cual en el caso de que las mismas persistan, Andrés Lima no se postularía a la reelección. Empero, todavía falta para que esté dada la última palabra. Hoy, en tanto, llega desde Montevideo, Javier Miranda, presidente del Frente Amplio a nivel nacional, para tratar de zurcir las relaciones en la izquierda.