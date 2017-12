La canasta familiar en Uruguay, según el último análisis de precios que realiza en semanario Búsqueda con su Índice de Precios al Consumo, señala que según resulta del último análisis, la misma ascendió este mes a los $ 74.933,78 durante noviembre.

Dicho índice refiere a un estudio de monitoreo de precios que cada año lleva adelante el semanario de referencia, que evalúa y analiza datos económicos de la realidad. El anuncio establece que la suba fue de $ 395 (pesos), es decir un incremento del 0,53% respecto al mes de octubre. En tanto que el gasto de consumo per cápita (por persona) en el mes de noviembre fue estimado en la suma de $ 22.707 pesos mensuales. La estimación actualizada del gasto en los ítems componentes del mencionado índice de precios incluye el pago de gastos crediticios inmobiliarios, como por ejemplo el pago de cuotas en el Banco Hipotecario, no así la adquisición de automóviles. La misma no constituye una medición de los requerimientos mínimos de gasto, ni significa que deba corresponder a las pautas de consumo de un hogar particular. Los valores de la canasta están referidos a un grupo familiar representativo de los ingresos medios de la ciudad de Montevideo correspondientes a un tamaño promedio de 3,3 personas por hogar y en el que dos de ellas perciben ingresos.

Esos datos vienen de recibo acordes a conceptos tales como la alimentación mensual de una familia en un valor de $30.511 pesos, de vestimenta en un valor mensual de los $ 2.300, de gastos estimados de vivienda en un valor mensual estimado en los $11.500 y luego existe el concepto denominado “Varios” que abarca compras y gastos tales como en muebles, salud, transporte, esparcimiento, enseñanza, cigarrillos, etc. Todo lo cual suma un total de los $ 30.600 pesos. Finalmente se alcanza la cifra que supera los 74.900 pesos que pautan el costo de vida para que una familia viva un mes con lo que necesita. Aunque esto no quiere decir que todas las familias perciban ese ingreso. Primero que en muchos casos sucede, ya que todos los índices toman en cuenta el ingreso nominal per cápita. Por ejemplo, si uno habla con un legislador del sector frenteamplista MPP, niegan percibir la suma de 366.000 pesos mensuales, aduciendo que no les llega ese dinero al final del mes.

Es que la política de su sector es que ellos entreguen todo ese dinero y perciban alrededor de 60.000 pesos en la mano, pero a la hora de hacer números el Estado o cualquier indicador, miden lo que el Estado paga por ellos que es la cifra de 366.000, que ellos luego donen o regalen su dinero, no le concierne al Estado.

Lo mismo ocurre con estos índices cuando la gente percibe de manera nominal un salario de 40.000 pesos y su pareja, cónyuge o similar, recibe una cifra nominal de igual monto. Para el Estado esa familia recibe 80.000 pesos de ganancia aunque los mismos cuenten con una serie de descuentos por distintos motivos, que le reducen la ganancia en 50%.

En ese aspecto, quedó claro que el costo de vida de una familia es de la suma anteriormente planteada más allá que la mayoría absoluta de las familias uruguayas tengan como ingreso un monto que en muchos casos, es hasta sensiblemente menor.

Los Números:

$ 74.933,78 la canasta familiar básica

$ 30.511 en alimentación

$ 11.500 en el pago de una casa

$ 366.000 mensuales gana un diputado

$ 40.000 mensuales nominales un trabajador