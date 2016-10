Una vez más, el terceto formado por el escritor Dan Brown, el director cinematográfico Ron Howard y Tom Hanks interpretando por tercera vez al popular profesor Robert Langdon, llegan a la gran pantalla con “Inferno”.

Brown se ha caracterizado por escribir libros con un ritmo vertiginoso y sumamente visual, que lo hace ideal para ser llevado al cine. En este caso se trata del cuarto libro de Brown donde el protagonista es el profesor Langdon, quien se hiciera famoso junto al autor tras escribir “El Código Da Vinci”.

“Inferno”, como las dos obras originales, nos devuelve a Europa. En esta ocasión, a Italia. Robert Langdon se despierta en un hospital en Florencia, con una herida de bala en la cabeza y un serio traumatismo craneal que le produce una amnesia bastante severa.

Debido a esto, Langdon ha olvidado por qué viajó hasta la ciudad italiana desde Cambridge y cómo ha llegado hasta el hospital. Sin embargo, cuando una asesina intenta liquidarlo en su cama, Langdon huye, ayudado por la médico que le atiende, la doctora Sienna Brooks. Juntos habrán de desentrañar el misterio que se oculta detrás de la pérdida de memoria de Langdon, el cual puede ser la clave para salvar a la raza humana de la extinción. Con esta premisa arranca una nueva película que nos transporta a Florencia, Venecia y a Estambul.

Ahora bien, como se sabe, las comparaciones son odiosas, pero ¿Ron Howard se ha superado, o ha bajado el nivel respecto a las dos anteriores adaptaciones de los libros de Dan Brown? La repuesta a esa incógnita está en quienes hayamos leído los libros y visto las anteriores películas, y luego de ver “Inferno”, analizar si valdrá la pena ver si habrá una nueva película de este trío. Si Brown no escribe nada nuevo, lo espera “El Símbolo Perdido”, libro anterior a “Inferno” y que aún no ha tenido la suerte de ser filmado.

MISS PEREGRINE Y

LOS NIÑOS PECULIARES

Burton regresa en una línea que se parece a “Alicia en el país de las maravillas”, “Charlie y la fábrica de chocolates”, “Eduardo manos de tijera”, “Bettlejuice”, “Dark Shadows”; es decir, se reinstala en su eterno romance con la fantasía, en su gran calidad de contador de historias desde la perspectiva de un artista con un muy intenso mundo interior. Burton no decepciona y además tiene un fugaz cameo.

Sinopsis. Jake es un jovencito solitario que ha vivido escuchando los relatos de su abuelo con el que está profundamente identificado, seducido por la fantasía y el misterio de sus narraciones.

Cuando un trágico evento golpea la vida de Jake, decide lanzarse a la búsqueda de una explicación viajando a una isla donde el abuelo vivió de niño en un orfanato. Todo esto lo lleva a una realidad alterna en el tiempo y el espacio en donde están los “niños peculiares”, que tienen una tutora que se encarga de darles un hogar, la señorita Peregrine. Los niños son huérfanos, y parecen no envejecer nunca. Están dotados con diferentes habilidades que les permiten defenderse de seres malvados que quieren dar fin con ellos. En este viaje Jake vivirá muchas aventuras, descubrirá mucho del pasado de su misterioso abuelo, pero, sobre todo, aprenderá quién es él mismo, cuál es su peculiaridad y la gran misión que tiene que cumplir con ese grupo de niños superdotados.

CIGÜEÑAS

En Montaña Cigüeña se tomaban la entrega de bebés muy en serio. Su sistema poseía nuevas y mejoradas instalaciones para la distribución de pequeños humanos, con una tecnología revolucionaria a prueba de errores. Y su mayor objetivo era entregar a los recién nacidos para que sus padres pudiesen escuchar las cuatro palabras más bellas del lenguaje humano: “gu gu da da”.

Pero ahora se dedican a la distribución de paquetes para una gran compañía. Las cosas se complican en la compañía cuando accidentalmente Junior, una cigüeña que está a punto de ser ascendida, reactiva la máquina de hacer bebés, y produce una adorable niña de manera desautorizada.

Desesperado, Junior intentará entregar este paquete tan problemático antes de que su jefe se entere. Con la ayuda de su amiga Tulip, la única humana del lugar, comenzará un viaje salvaje y revelador con el objetivo de restaurar la verdadera tarea de las cigüeñas en el mundo.