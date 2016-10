Vuelve Ben Affleck al cine, pero esta vez, sin capa. En esta oportunidad interpretando un personaje por demás extraño, con cierto grado de autismo, rechazado por sus pares cuando niño y transformado en un contable (en Uruguay sería un Contador Público) de día y en un letal asesino cuando cae la noche.

Si bien en esta película no es Batman, aquí continúa prefiriendo la noche para hacer de las suyas, pero en esta ocasión, poniendo sus servicios a la orden de organizaciones criminales.

Sinopsis. “El Contador” narra la historia de un hombre que trabaja al servicio de diversas organizaciones criminales hasta que su tranquilidad, y sus ganancias multimillonarias, se ven afectadas por las investigaciones de las autoridades norteamericanas.

Affleck interpreta a Christian Wolff, quien posee una inteligencia mayor al resto del mundo y tiene gran habilidad mental con los números, pero en su vida social es cerrado y poco charlador.

La cinta trata de todos los eventos que desata el Departamento Jurídico del Ministerio de Hacienda dirigido por Ray King (J.K. Simmons) quien ya pisándole los talones, Wolff se hace cargo de un cliente legal: una vanguardista sociedad de robótica en la que una secretaria de contabilidad (Anna Kendrick) ha descubierto una discrepancia por importe de millones de dólares. A medida que Christian va examinando los libros de contabilidad y aproximándose a la verdad, el número de muertos empieza a aumentar.

El elenco lo completan Jon Bernthal, John Lithgow y Jeffrey Tambor.

EL CIUDADANO ILUSTRE

Daniel Mantovani (Oscar Martínez) es un escritor argentino que vive en Europa desde hace cuarenta años, consagrado mundialmente por haber obtenido el premio Nobel de literatura. Sus novelas se caracterizan por retratar la vida en Salas, un pequeño pueblo de Argentina en el que nació y al que no ha regresado desde que era un joven con aspiraciones de escritor.

Entre la numerosa correspondencia que recibe diariamente le llega una carta de la municipalidad de Salas en la que lo invitan a recibir el máximo reconocimiento del pueblo: la medalla de Ciudadano ilustre. Sorprendentemente, y a pesar de sus importantes obligaciones y compromisos, Daniel decide aceptar la propuesta y regresar de incógnito por unos pocos días a su pueblo.

Para Daniel, será el regreso triunfal al pueblo que lo vio nacer, un viaje al pasado en el que se reencontrará con viejos amigos, amores y paisajes de juventud, pero sobre todo será un viaje al corazón mismo de su literatura, a la fuente de su inspiración. Una vez allí, el escritor constatará tanto las afinidades que aún lo unen a Salas como las insalvables diferencias que lo transformarán rápidamente en un elemento extraño y perturbador para la vida del pueblo. La calidez pueblerina desaparece al mismo tiempo que las controversias se multiplican, llegando a un punto sin retorno que revela dos formas irreconciliables de ver el mundo.

“El ciudadano ilustre” pone en escena varios debates de la Argentina de hoy. Uno de ellos es el rechazo a la mirada externa y crítica que representa el protagonista, un escritor exiliado hace décadas en Europa, frente a la defensa nacionalista de sus coterráneos. La vida apacible, la exaltación de lo propio y la mirada campechana son un estilo de vida aceptable en un pueblo de provincia, pero para este escritor cosmopolita suponen la negación de una sociedad a cualquier idea de progreso.

Mantovani encarnará, al mismo tiempo, la gran satisfacción y orgullo que supone para su pueblo natal tener una figura reconocida mundialmente, y el creciente rechazo que se irá develando a medida que sus habitantes, inicialmente fascinados con su visita, lo vaya conociendo un poco más y se comience a difundir el contenido de sus novelas, que retratan críticamente la vida pueblerina de Salas, llevando a los protagonistas a un momento límite.

MISS PEREGRINE Y LOS NIÑOS PECULIARES

Jake es un jovencito solitario que ha vivido escuchando los relatos de su abuelo con el que está profundamente identificado, seducido por la fantasía y el misterio de sus narraciones.

Cuando un trágico evento golpea la vida de Jake, decide lanzarse a la búsqueda de una explicación viajando a una isla donde el abuelo vivió de niño en un orfanato. Todo esto lo lleva a una realidad alterna en el tiempo y el espacio en donde están los “niños peculiares”, que tienen una tutora que se encarga de darles un hogar, la señorita Peregrine. Los niños son huérfanos, y parecen no envejecer nunca. Están dotados con diferentes habilidades que les permiten defenderse de seres malvados que quieren dar fin con ellos.