Jorge Soto, desde la presidencia en EL PUEBLO

-Vos y Libertad. ¡Mirá vos!

«Detrás de este sentimiento por Libertad hay una historia. El primer club que conocí fui Salto Uruguay, incluso desde lo deportivo. Hasta que apareció el barrio, Libertad, el hincha que nació en mi. El paso de los años fortaleció ese querer a Libertad».

-Pero ahora como presidente. Seguro, con tiempo previo para decidir. Te hablaron…

«Ya el año pasado había colaborado por afuera. Este año la directiva quería dar un paso al costado, por esa saturación que a veces se produce. Luis Saavedra estaba en el cargo mayor, me hablo y aquí estoy. Luis, es un hermano de la vida. Nos juntamos con un grupo de gente, que además sentimos esa necesidad de hacer lo que se pueda por Libertad».

-¿Hacer en qué medida? O qué es posible hacer…

«Bien claros. Llegamos para que el club vuelva a Primera, aunque también hay que considerar algo: en esto del deporte a veces, nunca se sabe cómo te irá».

-¿Qué tiene Libertad para contemplar lo que ustedes quieren?

«Vamos a mantener la base del plantel, buscaremos incorporar algunos jugadores, se suma un técnico al que le transmitimos confianza en que pueda responder. Pero además en Libertad, no solo crear las condiciones a favor del fútbol. Lo social no puede marginarse. Todo va de la mano».

-Cuestión de motivaciones también.

«Sin dudas. Libertad es el barrio y la gente. A esa gente hay que movilizarla y en la medida que más socios tengamos, tanto más a la medida de lo que buscamos. Nosotros decimos que está bueno el desafío. Libertad disfruta de una infraestructura de la buena. Ya el año pasado se plantearon mejoramientos concretos. Hay que seguir en esa línea ascendente».

Es el nuevo presidente de Libertad. JORGE SOTO, 33 años, padre de Martina (5 años) y Emanuel (3 años). Es el que empuña la bandera en Libertad. Es el que refleja en palabra, el imperativo de la entonación colectiva, para que fluya Libertad.

Con EL PUEBLO, la vía directa para amplificar los pensamientos. Para que algunos sueños levanten vuelo. Porque en Libertad se los crea. Y se los ampara.

-No hay que empezar en cero. ¿Eso está claro?

«El hecho es que desde Libertad retornó a la Liga, se fueron dando pasos en pro del club, en los distintos planos. Por lo tanto lo nuestro pasa a ser la continuación de la idea de evolución general del club, pero también sumando otras que entendemos válidas».

-La cancha propia es todo un tema. ¿Un fin demasiado lejano?

«En su momento hubo contactos, gestiones, con la Intendencia, para disponer de un terreno y darle curso al escenario propio. El tema es que en el barrio no existen terrenos disponibles. Si los habría en zona del Barrio Artigas. O sea: no podemos tener la sede en el barrio Cien Manzanas y la cancha en Barrio Artigas. Es cosa de sentido común».

-Recalaste en algunas palabras esenciales, a partir del contenido de cada una: motivación, desafío, sueños. ¿Por ahí pasa el andar?

«Sin dudas. Hay como una relación entre ellas, ¿no? Libertad es un poco de todo eso. Crear las condiciones para ir alcanzando cada una. Para intentar llegar a Primera y que los aspectos sociales no falten, hay que tener una base. Y esa base en Libertad, la vamos a fortalecer».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-