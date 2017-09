Fueron animales Angus, Hereford y Holando

Después de 38 días de viaje, el pasado 14 de agosto llegó el barco uruguayo con vaquillonas en pie al puerto de Tianjin en China.

En total fueron 5.900 Angus, 303 Hereford y 507 Holando, de las cuales 370 son preñadas y el restante vacías.

Por el momento los animales “están en cuarenta oficial hasta fines de septiembre”, explicó a Rurales El País Juan Martín Scasso, director de Agrosocio, empresa a cargo de la exportación. Posteriormente, los vientres serán distribuidos en la ciudad de Tianjin y el interior de Mongolia.

Las vaquillonas uruguayas fueron compradas por un inversor privado para ubicar en campos propios y comercializar a otros productores.

Scasso aseguró que el propósito es la “reproducción” y “mejoramiento” del rodeo vacuno.

“El objetivo principal era la exportación de vaquillonas Angus”, explicó el exportador de ganado en pie.

A eso se agregó vientres Hereford “a modo de prueba” y se aprovechó el flete para reactivar la corriente de ganado Holando, que por precios no competitivos se había frenado; dijo Scasso.

COMPETENCIA

Australia, por un tema de distancia y volumen, resulta el principal competidor de Uruguay.

Además, cuenta con un protocolo sanitario “más liviano al nuestro”, contó el director de Agrosocio.

“Nuestro acuerdo con China es de los más complejos que existen y significan costos que la competencia no tiene”, agregó.

Sin embargo los precios de las haciendas en el país oceánico son altos y permiten que Uruguay pueda exportar. Aunque los “costos internos, principalmente el transporte y la propia operativa hace que no seamos tan competitivos como Australia”, explicó.

NUEVOS

NEGOCIOS

Scasso estimó que para este año es “difícil” concretar nuevas ventas de animales en pie a China. “El comprador va a recibir su ganado a fines de septiembre porque los animales están en cuarentena y recién ahí tendremos la primera evaluación del negocio”, dijo.

“Vamos a intentar con la línea de negocios, la mercadería se fue excelente y, según informan, llegó con buenas condiciones”, cerró Scasso.