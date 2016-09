Hay que reconocer la pasión y sacrificio que implicó para la actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro poder hacer esta película. Hace años que se la viene escuchando en las distintas entrevistas que quería filmar la vida de la famosa y trágica cantante popular argentina Gilda.

Cuando se presentó recientemente la película en nuestro país, se le preguntó a la directora del film, Lorena Muñóz, por qué se decidió a filmar esta historia y por qué Oreiro. “Me interesaba narrar la historia de una mujer que se puso en contra de todo, desde su familia a la propia industria artística. Una mujer que estaba condenada socialmente pero que irrumpe en la escena social yendo contra todo para lograr su sueño”, “para mí Natalia siempre fue Gilda. Cuando le conté la idea de la película, me dijo, ‘Yo soy Gilda'”, contó entre risas.

Se recordó en la presentación de la película que la relación entre la obra de la cantante y los personajes de Oreiro data de 1998, cuando la protagonista de la telenovela “Muñeca Brava” cantaba canciones de Gilda y dormía con una remera suya.

Natalia Oreiro siempre fue fanática confesa de Gilda y hoy es responsable de llevarla al cine después de 20 años de su muerte en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 12 de Entre Ríos. En “Gilda: no me arrepiento de este amor”, la cantante y actriz logra con creces interpretar a su ídola, mientras el filme no solo cuenta la historia de la mítica estrella tropical, sino que también entrecruza temas como el machismo, los roles sociales, la música y la vocación.

“Por ahí no conocés tanto de la historia, no te gusta el género, y sin embargo la película funciona igual, porque es una historia universal. Esa fue la premisa que tuvimos con Lorena, que a la peli puedan verla acá o en Hong Kong y que la gente se identifique, porque creo que es una historia de lucha, sobre todo desde el aspecto de la mujer. Que siempre tiene que sortear tantas barreras de prejuicios, tanto social como familiar, y un poco era lo que le pasaba a ella”.

NO RESPIRES

Seguimos con uruguayos, pues el director, guionista, fotografía principal y algunos actores de esta película, son todos Made in Uruguay. “No respires” recrea la historia de tres desencantados amigos que se rebuscan con pequeños robos y deciden ejecutar el que pensaban que sería su golpe maestro: asaltar la casa de un veterano de guerra ciego que guarda allí una fortuna. Pero los planes no salen según lo esperado.

Más en la línea del viejo suspenso, el guión coescrito por Fede Álvarez y su amigo, Rodolfo Sayagués, prescinde de grandes efectos sangrientos y se decanta por una historia verosímil con pocos diálogos, lo cual supuso “un desafío gigantesco”.

Las actuaciones del costarricense Daniel Zovatto y los estadounidenses Stephen Lang (el malo de “Avatar”), Jane Levy y Dylan Minnette tienen un peso crucial, así como la música (Roque Baños) y la fotografía (Pedro Luque). El resultado: la audiencia, la taquilla y la crítica se pusieron de acuerdo y le sonríen, “lo que rara vez pasa”, comenta Fede Álvarez.

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS

Dirigida por Chris Renaud (Mi villano favorito), “La vida secreta de tus mascotas” es una animación que privilegia y perfecciona el dinámico recurso de los gags consecutivos y de secuencias que se suceden unas a otras a grandes velocidades, por encima de la profundidad, la humanización de sus personajes (al estilo Disney) o incluso la originalidad.

Uno de los momentos más atractivos e ingenioso, es el inicio, aquel que se volvió viral cuando se lanzó el primer trailer de la película, donde los dueños cierran las puertas para irse a trabajar e inmediatamente vemos a las mascotas disfrutar su tiempo a solas de formas bastante peculiares y entretenidas.

Esta secuencia inicial sirve para introducir a los amigos y vecinos de Max: una gatita llamada Chloe, una perrita pomeranian llamada Gidget, el pajarito Sweet Pea y el pug (porque no podía faltar uno) Mel. Sin embargo, el carismático inicio tan sólo dura unos cuantos minutos. Lo cierto es que la mayor parte de la historia ocurre en las calles neoyorquinas, a las que Max y Duke son condenados después de un desafortunado incidente. Ahí deberán enfrentarse a Control Animal y solucionar sus conflictos con un grupo de animales urbanos antidueños, liderado por un conejito de apariencia dulce, pero personalidad dura y casi psicótica llamado Snowball.