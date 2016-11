El doctor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) es un reputado neurocirujano de Nueva York. Todo lo que tiene de brillante y talentoso también lo tiene de arrogante y vanidoso.

Pero su vida no volverá a ser la misma después de que un terrible accidente de tráfico le prive del uso de las manos. Con sus manos dañadas, no puede ejercer su profesión y esto arruinará por completo su carrera. Después de varias intervenciones quirúrgicas realizadas por su compañero, el doctor Nicodemus West (Michael Stuhlbarg), las manos de Stephen consiguen recuperar su movilidad parcial, aunque no la pericia necesaria para volver a operar.

Al ver fracasar la medicina tradicional, Strange se ve obligado a buscar una curación y también una esperanza en un extraño lugar. Realizará entonces un viaje de sanación al Himalaya, a un misterioso enclave conocido con el nombre de Kamar-Taj, donde su vida volverá a cambiar para siempre.

Será entonces cuando conozca a El Anciano (Tilda Swinton), quien le enseñará que el mundo en el que vive es tan solo una realidad entre muchas. Descubrirá así un mundo oculto de dimensiones mágicas y, durante su entrenamiento con el maestro místico, se revelarán sus poderes psíquicos, como la telepatía, la proyección astral o el teletransporte, que empleará para combatir al mal.

Dotado de los poderes mágicos que acaba de adquirir, Strange, se verá obligado a elegir entre regresar a su vida de privilegios y estatus social o dejarlo todo para defender el mundo de fuerzas oscuras e invisibles dispuestas a destruir nuestra realidad.

Basada en el personaje de Marvel Comics, creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1963, la película está dirigida por Scott Derrickson y su protagonista es Benedict Cumberbatch como Stephen Strange. Completan el reparto Tilda Swinton, Rachel McAdams como Christine Palmer, Chiwetel Ejiofor como Karl Mordo, Michael Stuhlbarg como el doctor Nicodemus West, Benedict Wong como Wong, y Mads Mikkelsen como el villano Kaecilius.

Crítica. Según explica el crítico de cine Nicolás Tabárez de diario El Observador, “los efectos especiales en el cine han avanzado tanto que ver a un tranquilo científico transformarse en un monstruo verde, a un multimillonario volando en una armadura de alta tecnología o a una deidad nórdica peleando en un mundo helado contra gigantes es divertido y se ve bien, pero no tiene el impacto de aquella primera vez en la que se vio a un mono gigante sobre el edificio Empire State, o a un dinosaurio devorarse a un hombre escondido en un baño o a una nave espacial surcar el espacio de una galaxia muy, muy lejana”.

“Pero Doctor Strange –continúa-, la nueva película del universo cinematográfico de los superhéroes de Marvel, sí lleva a estos efectos a otro nivel. Son de lo más impresionante, psicodélico y atrapante que el cine de gran escala ha mostrado en mucho tiempo”.

“Secuencias de peleas que parecen desarrollarse dentro de un caleidoscopio, viajes astrales a través del universo y la alteración total de las leyes del tiempo y el espacio la convierten en la película más innovadora de las 14 ya estrenadas por Marvel…”.

No cabe duda que esta gente sabe lo que hace, por eso valdrá la pena perder 115 minutos del día (o de la noche) e ir al cine para ver esta nueva propuesta del universo Marvel. Si de entretenimiento se trata, seguramente no saldremos defraudados.

EL CONTADOR

Esta película narra la historia de un hombre que trabaja al servicio de diversas organizaciones criminales hasta que su tranquilidad, y sus ganancias multimillonarias, se ven afectadas por las investigaciones de las autoridades norteamericanas.

Affleck interpreta a Christian Wolff, quien posee una inteligencia mayor al resto del mundo y tiene gran habilidad mental con los números, pero en su vida social es cerrado y poco charlador.

La cinta trata de todos los eventos que desata el Departamento Jurídico del Ministerio de Hacienda dirigido por Ray King (J.K. Simmons) quien ya pisándole los talones, Wolff se hace cargo de un cliente legal: una vanguardista sociedad de robótica en la que una secretaria de contabilidad (Anna Kendrick) ha descubierto una discrepancia por importe de millones de dólares. A medida que Christian va examinando los libros de contabilidad y aproximándose a la verdad, el número de muertos empieza a aumentar.

El elenco lo completan Jon Bernthal, John Lithgow y Jeffrey Tambor.