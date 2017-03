“Ghost in the Shell”, o lo que podría ser también traducido como “El alma en la máquina” según una traducción no literal sino más bien recogiendo el espíritu de la historia original, se estrenó mundialmente ayer y ya está en Salto.

Se trata de una de las películas más esperadas por los fans de esta saga que lleva ya unos cuantos años en el anime japonés y que finalmente logró llegar a la gran pantalla con actores de carne y hueso (aunque algunos de ellos, haciendo de máquinas o cyborgs).

Hemos podido ver algunas de las películas anime (dibujos animados japoneses) de esta serie que fueron realizadas originariamente, para luego poder comparar la historia con esta película, la que está centrada en una de las tantas versiones de “Ghost in the Shell”, en este caso la que fue realizada en 1994, aunque ya han dicho los realizadores de esta nueva versión que algunos aspectos de la misma serán modificados para no hacer una copia con una historia ya conocida y sorprender así a los fans.

La novedad es que el personaje principal de esta historia no es protagonizado por una actriz asiática, sino por la escultural Scarlett Johansson (La Viuda Negra de “Los Vengadores” de Marvel o la “Lucy” de Luc Besson). Ya el director de esta nueva versión dijo que no hubiese podido filmarse si no hubiese estado Johansson.

Las expectativas son muchas, los efectos especiales que fueron adelantados en una gran campaña publicitaria parecen fuera de lo común y la fotografía nos hará recordar, en algunos tramos, a la “Blade Runner” de Ridley Scott de 1982, y que ya tiene pronto su regreso, también con la actuación de Harrison Ford.

SINOPSIS. Basada en la internacionalmente aclamada saga de ciencia ficción, “Ghost in the Shell” narra la historia de Major (Johansson), un híbrido cyborg-humano femenino único en su especie, de operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9.

Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.

UN JEFE EN PAÑALES

Imagínese ser un niño, hijo único, y que usted es el centro del universo en su casa. ¿Cómo reaccionaría si de golpe le presentan a un hermanito?

Seguramente, más que una noticia sería un balde de agua fría. Si a eso le suma que ese bebé actúa a espaldas de sus padres como una persona adulta y que estaría inmerso en un misterio que implicaría una extraña conspiración donde se encuentran involucradas, en cierta forma, las mascotas, ¿qué pasaría?

SINOPSIS. Conoce al bebé más inusual. Usa traje, y habla con la voz e ingenio de Alec Baldwin, aunque lamentablemente se pierde en nuestro país producto del doblaje.

“Un Jefe en Pañales” es una historia hilarante acerca de cómo la llegada de un nuevo bebé impacta a una familia, contada desde la perspectiva de un narrador poco fiable, pero encantador: Tim, un niño de siete años, de mente desenfrenada e imaginativa.

Con un mensaje pícaro, pero conmovedor, acerca de la importancia de la familia, será disfrutable para el público de todas las edades.

LA BELLA Y LA BESTIA

Una joven soñadora y romántica llamada Bella (Emma Watson) vive en una pequeña aldea junto a su padre, un inventor de artilugios, al que algunos consideran un anciano demente. Un día, su padre viaja a una feria para exponer sus inventos, pero se pierde en el camino y acaba en un viejo y misterioso castillo. Buscando cobijo y un lugar donde pasar la noche, el padre de Bella descubre que el señor de ese castillo es una horrible Bestia (Dan Stevens). Cuando se percata de su presencia, la Bestia le deja encerrado entre rejas. Bella, preocupada por su anciano padre, no duda ni un instante en salir en su busca. Cuando encuentra el castillo, Bella decide hacer un intercambio, y quedarse encerrada a cambio de la libertad del anciano. Durante su estancia, la protagonista conocerá a una serie de peculiares personajes que harán que se sienta mucho más cómoda. Además, poco a poco, irá conociendo la Bestia, y se dará cuenta de que, en su interior, hay un gran corazón. La joven se enamora de él, deshaciendo así el antiguo hechizo de la rosa…

Esta nueva versión de Disney sobre el cuento clásico de “La Bella y la Bestia”, está dirigida por Bill Condon; quien es acompañado desde la actuación, además de Emma Watson y Dan Stevens, por Luke Evans, Ewan McGregor, el gracioso Josh Gad y el gran Stanley Tucci.