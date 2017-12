Una vez más, y como ya hemos comentado hasta el cansancio, llega una película basada en un libro de éxito de ventas. En la oportunidad se trata de “Wonder”, best seller mundial escrito por la autora de origen colombiano R. J. (Raquel Jaramillo) Palacio, que lleva vendidas seis millones de copias sólo en Estados Unidos, que funciona como un imán para un sinnúmero de preadolescentes de todo el mundo.

Todos ellos quedaron atrapados por las experiencias de vida de Auggie Pullman, el pequeño de 10 años nacido con una sucesión de malformaciones en su rostro y su cráneo, expuesto a 27 intervenciones quirúrgicas que le impiden seguir el camino de educación formal de cualquier chico. La vida de toda esa familia cambia para siempre cuando Auggie, que hasta entonces aprendió todo en el hogar con su madre, empieza a ir a la escuela.

Decisiones voluntarias, azares y un toque del destino llevaron a Julia Roberts a convertirse en la protagonista femenina de la adaptación cinematográfica de “Extraordinario”.

Roberts no puede ser la heroína romántica de Hollywood para siempre, le pasa a lo que a cualquier mortal: la alcanzó la biología. Pero esto termina dándole a la “Mujer Bonita” de los 90 una oportunidad de cambiar el rumbo de su carrera, con sus 50 años recién cumplidos.

Uno puede llevar su carrera de manera estrictamente profesional, pero si no agrega una cuota de suerte, tampoco servirá de mucho. En este caso, el destino volvió a meterse y darle una mano a Roberts, quien terminó incluyendo el libro en el equipaje de unas vacaciones familiares, después de vislumbrar algún atractivo potencial en la reseña de algún diario.

Resulta que, según comentó la misma Roberts, en el apuro de los preparativos del viaje, el libro de Palacio terminó dentro del bolso de mano, lo que le permitió leerlo en el avión. «Me atrapó enseguida. Y me terminó de noquear cuando el punto de vista cambia y Auggie le deja el lugar central a su hermana Via», contó. Lo cierto es que leyó completo “Extraordinario” en el primer fin de semana de las vacaciones y poco después se dispuso a compartirlo con sus hijos. «Tanto les gustó, que el libro disparó en ellos un montón de preguntas interesantes y abrió otro montón de hermosas charlas familiares».

Entonces, el destino volvió a meterse en su camino. Roberts le preguntó a su agente si conocía a alguien interesado en los derechos del libro para la eventualidad de llevarlo al cine. Estaba convencida que tarde o temprano eso iba a ocurrir. La respuesta debe haber provocado una de las mejores sonrisas en la actriz, porque quien se había asegurado esos derechos era David Hoberman, uno de los productores de “Mujer bonita” (1990). No tardaron en encontrarse para almorzar. «Si vas a hacer la película me gustaría ser la madre de Auggie», le dijo Roberts. Un año después de esa comida, comenzó el rodaje de “Extraordinario” con el papel que había soñado.

«Wonder es un libro que funciona como el más maravilloso y amable acercamiento a temas tan delicados como el bullying, la intolerancia y el miedo a los demás. Ese miedo que sienten los chicos tantas veces», comentaría Roberts en pleno rodaje. «Estamos metidos desde hace mucho tiempo en el lodazal de la negatividad. Quizá por eso el libro me conmovió tanto. Nos puede ayudar a sentirnos mejor», agregó.

Con películas como “El Hombre Elefante” (1980), “El jorobado de Notre Dame” (1982) o “Máscara” (1985), el cine se ha acercado a personajes con algún tipo de deformidad para reflexionar sobre los prejuicios y las resistencias que genera aquello que a primera vista es «distinto» en una sociedad poco dispuesta al respeto, la tolerancia y la convivencia. En esta transposición de la exitosa novela de R.J. Palacio coescrita y dirigida por Stephen Chbosky, el protagonista es Auggie (Jacob Tremblay), un niño de diez años con deformidad facial congénita y que tras ser educado en su hogar por su madre, Isabel (Roberts), y su simpático padre, Nate (Owen Wilson), sale por primera vez al mundo real al ingresar al quinto grado de una escuela primaria de Brooklyn.

Auggie es un niño como tantos otros que ama la saga de “Star Wars”, sueña con ir a la Luna, es un experto en ciencias y en Minecraft y juega en su XBox, pero varios de sus nuevos compañeros no están dispuestos a aceptarlo fácilmente y el bullying pasará a ser una de las cuestiones centrales del film, que narrará los hechos desde distintos puntos de vista. “Extraordinario” es un film tragicómico, agridulce, que apuesta a la risa y sobre todo al llanto, a la emoción más pura y genuina.