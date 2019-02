La precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cosse, estuvo ayer en Salto. Si bien su visita no fue anunciada, cuando EL PUEBLO concurrió a entrevistar al sociólogo Gustavo Leal, responsable de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior que vino al Mercado 18 de Julio a dar una charla invitado por los jóvenes del Frente Amplio, Cosse estaba presente. Ingeniera de profesión, expresidenta de ANTEL y hasta hace pocos días, ministra de Industria, Energía y Minería, ha ganado terreno en los votantes de la coalición de izquierdas y le pisa los talones a Daniel Martínez, según las encuestas. Ayer habló de varios temas.

La precandidata presidencial del Frente Amplio llegó de sorpresa

Carolina Cosse vino a Salto para acompañar actividad sobre convivencia y seguridad ciudadana de los jóvenes del FA

Los jóvenes del Frente Amplio de Salto organizaron ayer una actividad para hablar sobre seguridad con el sociólogo Gustavo Leal, Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del interior en el Mercado 18 de Julio. Cuando EL PUEBLO llegó al lugar para dialogar con el Lic. Leal, corría el rumor que era inminente la llegada de la precandidata presidencial Carolina Cosse, ya que según se supo, Cosse le había avisado a la diputada Manuela Mutti de la posibilidad de acompañar esta actividad, pero que no se lo había confirmado, y terminó cayendo de sorpresa en las instalaciones del Mercado 18 de Julio, donde se encontró con la diputada Mutti. La ingeniera Cosse accedió a dialogar con los medios de prensa presentes. El siguiente es el diálogo que mantuvo con EL PUEBLO.

- ¿Estaba prevista su llegada a Salto?

– Por mí y por mi equipo sí.

– Nadie sabía nada en Salto de su llegada.

– Bueno, así es la vida. Lo que pasa es que en realidad vengo a acompañar a los jóvenes del Frente Amplio de Salto, que me parece que tuvieron una excelente iniciativa, y que una vez más los jóvenes frenteamplistas, los jóvenes de la política, nos están dando al sistema político una señal clarita y correcta. Los jóvenes de todas las juventudes políticas del Uruguay generaron, cuando el aniversario del Río de Libertad, el Acto del Obelisco, un acto en el Palacio Legislativo, y ahí nos pidieron hacer política y defender la democracia. Y ahora los jóvenes del Frente Amplio agarran un tema que es complicado, que es un tema importante y grave para Uruguay e invitan a quien yo respeto muchísimo como compañero y profesional, a Gustavo Leal. Así que vine a acompañarlos, a escuchar a Gustavo y a expresarles a los jóvenes del Frente Amplio mi alegría por lo que están haciendo.

- ¿Cuál será el principal tema que encarará en su campaña?

– Hay tres ejes que yo planteo desde hace tiempo, seguridad, oportunidades y futuro. El encare que hay que darle a la seguridad debe ser integral, muy coordinado en el territorio y en la generación de políticas porque hay que trabajar con mucha coordinación y pragmatismo la prevención del delito. Me imagino un gabinete de la seguridad, donde trabajen el Ministerio de Vivienda, el de Salud, de Educación, del Interior, quizás también un Ministerio del área productiva, porque hay que generar nuevos trabajos, hay que cambiar algunos temas importantes en la educación, los jóvenes tienen que tener acceso a la vivienda. Todos son elementos que previenen el llegar al delito, y hay que ser eficaces y eficientes en la represión del mismo.

Y también, respetando, como respeto, la división de Poderes de nuestra República, temas puntuales de la seguridad tienen que unir en una mesa al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, no para reformar el Código, lo que tiene que estar en la mesa no son las herramientas, son los problemas. Tiene que ser una mesa no para ver quién tiene razón sino para encarar la integralidad de cada uno de los problemas.

- Si usted es electa Presidente, ¿quién será su ministro del Interior?

– Se verá. Será alguien que deberá alinearse con esta política que estoy diciendo, y todos deberán jugar en equipo, porque los problemas no los puede resolver un Ministerio solo. Ha habido muy buenos avances en la coordinación, como es el Programa de Transforma Uruguay, que los tenía cuando yo era ministra y lo sigue teniendo, sentados en la misma mesa a una gran cantidad de ministerios del área productiva y a todas las agencias. Esa experiencia, hay que profundizarla y trasladarla a otras áreas como la seguridad.

- ¿Bonomi?

– No sé, no importa. Lo que importa es el qué, el cómo, y además no es un tema de una sola persona, le estoy diciendo que no es solo el tema de un ministro o de una ministra, esto es un tema de muy fuerte articulación y sobre todo de mucha participación de la gente. Acá, son tan importantes las cosas que vamos a poder hacer. Recién Leal decía que el país tiene que dar un cambio cualitativo en varias áreas, estoy absolutamente de acuerdo, pero agrego algo, Uruguay tiene que dar ese cambio cualitativo pero más importante es que lo puede dar por la acumulación de caminos y de cosas que hemos tenido hasta acá.

- Estamos a 143 días de las internas, ¿cómo la ve para su candidatura?

– Estoy compitiendo para ganar…

- ¿Se le hace más difícil por ser mujer?

– Si, siempre el camino es un poco más sinuoso, pero Uruguay ha avanzado mucho. Las mujeres hemos avanzado también en posiciones de toma de decisiones en las empresas, en la política. Hay que avanzar mucho más. Pero además esto no se trata de mujeres contra hombres, esto es un tema de todo el Uruguay, si todas avanzamos, ganamos todos.

(Entrevista de Leonardo Silva)