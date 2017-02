Un hombre denunció que, al llegar a su domicilio, debido a que no se encontraba en la ciudad, constató que la puerta del fondo se encontraba abierta, y la falta de una caja de metal, conteniendo en su interior la suma de 3.500 dólares americanos y $ 3.000. Al lugar concurrió personal de la Policía Científica. Investiga Seccional 4ta.

ROBABA MERCADERÍA

No es la primera vez que el Shopping es víctima de esta clase de robos, que gracias al personal de seguridad son impedidos. De la misma manera pudo ser detenida una mujer sorprendida robando mercadería en un supermercado del shopping. En la mañana de ayer, personal policial concurrió a un supermercado ubicado en el Salto Shopping, donde personal de seguridad tenía demorada a una femenina. Una vez en el lugar, se procedió a la detención de la misma, la cual había sido vista por personal policial en momentos en que se guardaba mercadería entre sus ropas y luego de pasar por la caja para abonar la compra que había realizado, se la detuvo, y esta desde dentro de sus ropas sacó tres máquinas de afeitar marca Gillete. Enterada la Juez Penal de 2do. Turno, dispuso la libertad de la femenina. Intervino Seccional 2da.

HURTO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS

En la mañana de ayer, un hombre denunció que, desde el frente de un local de barrio Progreso, un individuo le hurtó la moto marca Vital VX110, de color azul, chasis LKXXCHL02D1036471, motor AD1P52FMHD0079791, por lo cual, le dio seguimiento, abandonando este posteriormente el birrodado, dándose a la fuga. Investiga Seccional 2da. También se denunció por parte de un hombre que dejó su birrodado estacionado unos minutos en la vía pública, ingresando a al domicilio y al salir, constató la falta de la motocicleta marca Winner, modelo Orion, chapa matrícula HLA725. Posteriormente, personal policial concurrió a calle Cuareim y Larrañaga, divisando el vehículo hurtado, siendo trasladado a la seccional para trámites de rigor. Investiga Seccional 3ra.

HURTO A TRANSEÚNTES

Una mujer denunció que, en la tarde de ayer, transitaba por calle José Pedro Varela y al encontrarse entre calles Larrañaga y Sarandí, de forma imprevista, un masculino se le aproximó arrebatándole su cartera, conteniendo la suma de U$S 5 y $ 200; un celular marca Nokia; y documentos varios, dándose a la fuga en un birrodado. Investiga Seccional 1ra.

En tanto, se denunció que al llegar a su domicilio, una mujer fue interceptada por un hombre, quien le arrebató de la mano el monedero de color azul oscuro de cuero, el cual contenía en su interior $ 2.000, dándose a la fuga en dirección al este, esperándolo a media cuadra otro individuo en una motocicleta. Investiga Seccional 2da.

Por otra parte, en la mañana de ayer, una mujer caminaba por Avenida Enrique Amorim con dirección al este, y en la esquina con Calle 10, fue interceptada por un masculino, quien le arrebató de sus manos el celular marca Hyundai modelo Titan 5, de color dorado, dándose a la fuga. Investiga Seccional 4ta.

DAÑO Y ROBO A

VEHÍCULO ESTACIONADO

EN LA VÍA PÚBLICA

Denunció que, en la tarde de ayer, dejó su auto estacionado en calle 8 de Octubre entre calles Córdoba y Juncal, y al ir a ocuparlo, constató que el vidrio del lado del conductor estaba dañado, y el hurto de su cartera de cuero de color beige, conteniendo un celular marca Samsung J5, de color blanco, monedero de cuero de color marrón, con la suma de $ 3.300 y documentos varios. Investiga Seccional 2da.

TENTATIVA DE HURTO

A MOTONETISTA

Circulaba en su moto por calle Morquio de norte a sur, y en el cruce con Juan H. Paiva, se le aproximaron dos masculinos en un birrodado, quienes intentaron arrebatarle la cartera, provocando que perdiera el dominio del vehículo, cayendo al pavimento, no logrando su cometido, dándose estos a la fuga en dirección a barrio Ceibal Sur. Investiga Seccional 3ra.