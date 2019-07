Minas, viernes 5 de julio de 2019.

Querida/o: La noticia de la semana es el resultado de las internas partidarias. (¿Cómo, no es el nacimiento de Domingo?). El lunes nació Domingo, aunque suene rar o. Primer nieto de mi segunda hermana, y el cuarto de mis sobrinos nietos. Es un tanito fortachón y gritón, desde que llegó al mundo, y está rodeado de todo el amor de padres y abuelos. Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez y Ernesto Talvi son los candidatos de los tres principales partidos, luego de la votación del domingo. Votaron 40,2% de los habilitados, 1.076.821 personas, en la única elección nacional que tenemos sin voto obligatorio. Esto marca un quiebre en una tendencia decreciente de participación en las internas. En 1999, las primeras, fue 53,7%, en el 2004 fue 45,7% en el 2009 fueron 44% y en el 2014 sólo 37%. Votaron unas 100.000 personas más que en el 2014. El PN tuvo 30.000 votos más, el PC unos 41.000 votos más, y el FA unos 46.000 votos menos. En los blancos: Luis Lacalle Pou 53,85% (240.943 votos), Juan Sartori 20,72% (92.707), JorgeLarrañaga 17,53% (78.450), Enrique Antía 7,53% (33.693), Carlos Iafigliola 0,37% (1.675). En el FA, Daniel Martínez 42,04% (107.023), Carolina Cosse 25,55% (65.035), Oscar Andrade 23,11% (58.817) y Mario Bergara 9,31% (23.688). En el Partido Colorado, Ernesto Talvi 53,79% (97.447), Julio María Sanguinetti 32,8% (59.415), Edgardo Martínez Zimarioff 0,10% (183), José Pedro Etchegaray 0,03% (46) y José Gervasio González 0,0% (3 votos). González tuvo menos votos que candidatos en su lista, y Etchegaray probablemente también. En el Partido de la Gente (PG), Edgardo Novick 98,65% (6.567) y Fernando Carotta 1,35% (90). Y yo, que no soy politólogo pero me encanta simularlo, te comento partido por partido. Entre los blancos, Lacalle Pou aprovechó su amplio apoyo y proclamó la misma noche del domingo, en un discurso público, a Beatriz Argimón como candidata a vice. Argimón es presidenta del Directorio del partido. Lacalle le cortó paso así a Sartori, que salió segundo y seguramente pretendía un lugar en la fórmula. Larrañaga, tercero, lucía digno pero derrotado el domingo, y el gran perdedor fue Antía, con un grupo de los intendentes blancos que no logró cuajar en la preferencia de la gente. En el FA, además de Martínez el gran ganador fue el comunista Andrade, que votó mucho mejor de lo que se esperaba. En el FA, además de estar preocupados con la baja participación, ya conversan entre los mandamases sobre la fórmula. El MPP, el grupo más grande del FA liderado por Mujica, ya sacó un comunicado recordando que apoyan a Carolina Cosse como candidata a vice, pero dejan abierta la puerta para que sea otra mujer. (¿En serio?). En serio. Entre los colorados, Talvi obtuvo un triunfo resonante, y dijo que se tomará su tiempo para definir la fórmula. Creo que Sanguinetti quiere acompañarlo, y creo que a Talvi no le entusiasma la idea. (¿Por?) Talvi representa la renovación colorada, y Sanguinetti no es lo que uno llamaría renovación… Cabildo Abierto, de Manini Ríos, tuvo más de 46 mil votos, y apareció como la cuarta fuerza electoral. Analistas que saben mucho más que yo dicen que buena parte de esos votos provienen de Sanguinetti, y la familia militar se encolumnó detrás de él. El Partido Independiente (PI) tuvo sólo dos mil votos, la mitad que Asamblea Popular (AP), y yo que Mieres me preocuparía. Lacalle Pou enfatizó en la noche del domingo que buscará para octubre y noviembre alianzas para formar un “gobierno multicolor” con toda o casi toda la oposición. El colorado Talvi está de acuerdo, con dos condiciones: no participaría en una coalición con Cabildo Abierto, ni con Novick. Bueno, basta de internas. La Unión Europea (UE) y el Mercosur alcanzaron “el acuerdo comercial más grande del mundo”, al decir del canciller Rodolfo Nin Novoa. Recordó que hay un comercio bilateral entre las dos regiones por 90.000 millones de dólares anuales, y que involucra a 800 millones de personas. De concretarse finalmente, 97% de las exportaciones uruguayas tendrían un ingreso preferencial a la UE, con un impacto de unos 100 millones de dólares anuales en nuestro país. Se establecen plazos de ha sta 15 años para eliminar aranceles en sectores sensibles, y falta la aprobación de los parlamentos y gobiernos nacionales. Apicultores protestaron frente al Palacio Legislativo y fueron recibidos por la comisión de Ganadería de Diputados, que estudia un proyecto de ley para regular el uso de insecticidas. A los apicultores se les muere el 30% de las colmenas cada año por el uso de insecticidas. Lo que es peor aún, el uso masivo de herbicidas mata a las flores, y la producción de miel baja. Los apicultores sacaban unos 40 kg de miel por colmena hasta hace unos años, y ahora obtienen sólo 17. Además, la miel uruguaya, considerada antes una de las mejores del mundo, compite ahora con las peores, por la aparición de restos de agrotóxicos en ellas. Giovanni Escalante, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resaltó la integración del sistema de salud uruguayo, al que consideró líder en América Latina. El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) brinda cobertura universal y busca complementar a los sistemas público y privado. Esto se financia con un fondo nacional, al que todos aportan según sus ingresos. El pasaporte uruguayo permite entrar a 153 países del mundo sin visa, según estudio de la consultora Henley & Partners. Eso nos coloca en el lugar 25 del mundo, junto con Bahamas, y por detrás de Chile (con acceso a 174), Argentina (170), Brasil (169) y México (157) en América Latina. En el mundo lideran Japón y Singapur, con 189. La Intendencia de Montevideo (IM) aplicó más de 100.000 multas por fiscalización electrónica del pago de la Patente de Rodados. El nuevo sistema se basa en la utilización de cámaras en semáforos y vehículos especializados que detectan las matrículas en la vía pública. 15 cámaras en todo el departamento fiscalizan a 300.000 vehículos al mes. La IM canaliza la información a otros departamentos cuando las matrículas no son capitalinas. El Senado aprobó un proyecto de ley sobre consumo problemático de alcohol. Apoyaron todos los senadores del FA y la nacionalista Verónica Alonso, que participó en la elaboración del proyecto. Se regula la publicidad y promoción del consumo de bebidas alcohólicas y se obliga a promover mensajes que advierten sobre las consecuencias del consumo. Cerca de 10% de los uruguayos tienen un consumo problemático de alcohol. 20% de los jóvenes que tomaron alcohol en el último año, presentan un consumo problemático, y 70% se intoxicó con él en los últimos 15 días, cuando se realizó la encuesta. Según el senador blanco Javier García, el proyecto da un golpe serio a la industria vitivinícola. Para el senador colorado Pedro Bordaberry, el gobierno le pega al vino y a la cerveza pero no a la marihuana. El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) trasladó a 102 reclusos de la Unidad Nº 4 (exComcar) a la Unidad Nº1 de Punta de Rieles. Esta se inauguró en enero de 2018 y funciona bajo el modelo de participación público privada. La empresa privada brinda los servicios de hotelería, y el Estado la seguridad, que en este caso estará en manos, al menos en parte, de la Guardia Republicana. Un venezolano fue a prisión por estafar a varios jubilados. Junto a dos cómplices, otro venezolano y un argentino que residen en Buenos Aires, hacían “el cuento del gerente del BROU” para hacer que los ancianos retiraran sus ahorros del banco y se los quitaban, con artimañas y engaños. Lograron hacerse de unos 100.000 dólares, en varias estafas de este tipo. Volvió a bajar la inflación. En junio fue de 0,64%. Acumulada del año 5,26% (5,85% en el 2018), y en el año terminado en junio, 7,36% (8,11%). El producto que más aumentó en junio fue la carne, 4,81%. La Sinfónica del Sodre presentará el espectáculo “Por siempre Benedetti”, en homenaje al gran Mario. Se basa en un disco de la cantante Silvana Marrero y el compositor Carlos Darakjian, con poemas musicalizados. Será 13 y 14 de julio en el Auditorio Nelly Goitiño, en Montevideo. Daniel Martínez anunció que a más tardar mañana anunciará su fórmula para octubre. Ha estado toda la semana reuniéndose con los principales dirigentes de los grupos del FA para consultar sobre el tema. Al parecer hay una lista de nombres, y al parecer Carolina Cosse no figura en ella. El comunista Juan Castillo dijo que al PCU le molesta “el manoseo de nombres”. La Fiscalía General de la Nación presentó un nuevo informe sobre presos en el país. En mayo había más de 11 mil, y desde hace unos meses se retomó la tendencia al incremento en su número. Uruguay tiene el mayor índice de presos de la región, con 300 cada cien mil habitantes. Un estudio de un diario británico llegó a la conclusión que el modelo uruguayo para la marihuana es el que mejor funciona en el mundo. Dicen que «ofrece los mejores resultados a nivel sociales, de salud y crimen», porque no sólo regula el mercado, sino además la potencia de la droga que se vende y consume. La ola de frío provocó una demanda récord de energía, con 37.5 Gigavatio-hora (Gwh) el martes, dijo la UTE. Para el fin de semana se esperan temperaturas gélidas, con mínimas de -2ºC en varias zonas del país. Así que a abrigarse y a cuidarse de la gripe. Yo ya casi me la he curado, a fuerza de antigripales y vahos. Hasta la próxima.

Juan Antonio Minuano