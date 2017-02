Llegó a Salto la esperada segunda entrega de la trilogía que describe la relación entre la recién graduada universitaria Anastasia Steele (Dakota Johnson) y el joven magnate de los negocios Christian Grey (Jamie Dornan), y que continúa justo después del desenlace de la primera, cuando Anastasia se encuentra abrumada y desolada ante el poder que ejerce sobre ella el misterioso Christian. Su inicial magnetismo se ha transformado en un peligroso juego de dominación sexual, y por eso la joven decide alejarse de él lo máximo posible y empezar desde cero una nueva vida.

Tras su ruptura con Christian, aceptará un trabajo en una editorial de Seattle. Allí conocerá a Jack Hyde (Eric Johnson), su jefe, que poco a poco se irá encaprichando con ella e intentará seducirla a toda costa, para disgusto de Christian. Mientras lucha contra sus propios demonios del pasado, el joven no dejará de pensar en Ana. Y ella, por su parte deberá enfrentarse a la ira y la envidia que le provocan las mujeres que la precedieron como amante de Grey. ¿Será capaz Anastasia de escapar de la influencia y del recuerdo del tacto de Christian? Nueva historia. Nuevas reglas.

Basada en la novela de 2012 Cincuenta sombras más oscuras de la autora británica E. L. James, el nuevo encargado de dirigir el film es James Foley, tras las diferencias creativas del anterior director con la novelista.

Sus actores protagonistas vuelven a ser Dakota Johnson y Jamie Dornan. Entre las incorporaciones al reparto se encuentran los actores Eric Johnson, Bella Heathcote y la siempre vigente Kim Basinger.

Críticas

Las primeras críticas de la película no se han hecho esperar. Hay quienes la tildan de poco sorprendente, e incluso otros directamente la califican como una mala película, y por otro lado, también puede leerse que da a los seguidores de la saga exactamente lo que quieren ver. Por ejemplo, Guy Lodge de Variety opina que la pareja protagonista carece de sorpresa, “pero tiene éxito en los aspectos superficiales”, añadiendo que “en todo caso, la película es más seductora fuera del dormitorio o de la habitación roja cuando sucumbe al estilo de la vida porno de las fiestas venecianas, donde reina el arte y los vestidos plateados”.

Para Pete Hammond de Deadline, el filme da a los espectadores lo que quieren y esperan ver. “El director James Foley obtiene exactamente lo que esta película debería ser, y aunque es servilmente fiel a los detalles de la historia del libro, Foley sabe lo que tiene que hacer”.

Según el periodista de The Hollywood Reporter, John DeFore, “Foley tenía la labor de introducir amenazas externas a la improbable unión de Anastasia Steele y Christian Grey, pero él y el guionista Niall Leonard (marido de la autora de los libros) apenas pueden dotar de novedad a estos nuevos villanos”, quienes según otra parte de la crítica especializada, son predecibles en cada una de sus acciones. Como pasó con la primera entrega de esta trilogía, hay todo tipo de críticas, de las malas y de las peores, ¿buenas? Muy poco, de todas formas algo pasa que las películas se siguen haciendo. Y es acá cuando uno se pregunta qué pasa en este mundo loco, loco, loco que historias como estas triunfan en ventas en el mundo literario y luego son llevadas al cine. Algo no anda bien. Ideal para que Freud los psicoanalice a todos.

¿VUELVE JACK?

Las noticias que han surgido a propósito del genial actor estadounidense Jack Nicholson de 79 años de edad, sobre su posible retorno al séptimo arte, de todas formas, hay que tomarlas con cautela, sobre todo tras conocer que los últimos años habría padecido trastornos de memoria y comportamiento que las fuentes más cercanas achacaban a un Alzheimer incipiente, que le mantiene fuera del mundo del cine desde 2010 cuando actuó por última vez. En este caso anuncian que volvería para el remake de “Toni Erdman” (película germano-austríaca de comedia dramática). Recordamos que desde hace años han sido varias las fuentes que se han hecho eco de los problemas de salud de Jack Nicholson, donde se habría confirmado que padecería la enfermedad de Alzheimer, algo que le habría limitado tanto para su profesión como para su vida diaria, motivo por el que cada vez aparece menos ante los medios. De todas formas, la mayoría de los medios de espectáculos dan por hecho del retorno del gran Jack Nicholson en el papel principal de esta película. Lo que está confirmado es Paramount Pictures se hizo con los derechos cinematográficos de la cinta “Toni Erdman”, exitosa película que opta en la próxima edición de los Premios Oscar.