Hollywood y China unen fuerzas y recursos para esta superproducción que tuvo un costo superior a los 150 millones de dólares, dirigida por Zhang Yimou, exquisito artesano del séptimo arte oriental.

La crítica que ya vio este film no considera a “La Gran Muralla” como una gran película, pero sostiene que igualmente pasará a la historia.

La acción se sitúa sobre la emblemática muralla que en sus años de gloria alcanzó los nueve mil kilómetros de extensión. Lo que hace el film es ilustrar una de las leyendas sobre los motivos de su construcción: una horda de reptiles gigantes que, cada sesenta años, amenaza con destruir el poderoso imperio.

Es justo cuando aparecen en escena William (Matt Damon) y su amigo Tovar (Pedro Pascal), dos mercenarios que ante la evidencia de haber combatido a uno de esos invasores, son recibidos por los soldados defensores (que son las estrellas del cine local Andy Lau, Zhang Hanyu y Eddie Peng).

La cuestión es que ambos extranjeros son expertos en el arte del arco y la flecha, y toda mano extra es muy bien recibida para el combate. Pero ellos tienen otro plan: esperar un descuido ajeno y huir del lugar con una buena cantidad de pólvora, elemento que en esos años amenazaba con cambiar el curso de las guerras.

El film ha recibido críticas por la idea que el gran salvador es un “hombre blanco”. Es cierto, como también lo es que el personaje de Damon proviene de un lugar que nunca se termina por identificar, es decir, alguien que se ufana de haber recorrido el mundo pero que nunca manifiesta un origen concreto. En ese sentido, “La Gran Muralla” ofrece menos una lectura política que una hora y media de batallas, algunos atisbos de romanticismo y una serie de tomas (eso sí, digitales) imponentes y construidas con un gran sentido del espectáculo.

El problema es justamente ese, que el desembarco “oficial” de China (ya había tenido participación importante tanto en la financiación como en el relato de Transformers 4 y Kung Fu Panda 3, entre otras) en el cine de aspiración global replica casi todos los cánones de los tanques norteamericanos. “La Gran Muralla” es, entonces, un film entretenido, correcto y sumamente eficaz a la hora de puntear las cuerdas emocionales del espectador. Las particularidades, más allá de la apelación a elementos de la cultura fundacional china, quedarán para otra ocasión.

SINOPSIS. Siglo XV, China. Mientras se construye la que será la muralla más larga del mundo, los soldados británicos deben convivir pacíficamente con los aldeanos de los alrededores.

El muro, que poco a poco alcanza una altura asombrosa, se erige con normalidad cuando, dos militares del ejército inglés, descubren que la edificación no solo vale para defenderse de los vecinos Mongoles, sino que valdrá también como barrera para resguardarse de una amenaza mayor, algo sobrenatural e inhumano.

El misterioso fenómeno paranormal se convertirá en una pesadilla a la que se tendrán que enfrentar si no quieren perderse en un submundo desconocido lleno de peligros desconocidos.

Film de ciencia ficción, fantasía, acción y aventuras en torno a los misterios que giran alrededor de la Gran Muralla China, dirigido por Zhang Yimou.

