Siempre que ha ocurrido un hecho tremendo en el primer mundo, el cine se ha mostrado sensible. Por ejemplo, hay películas que debieron cambiar sus argumentos cuando se produjo el atentado contra las Torres Gemelas, caso del “Hombre Araña” y de “Hombres de Negro 2”. Otra película que debió posponer su estreno fue “Daños Colaterales” de Arnold Schwarzenegger porque mostraba justamente un atentado terrorista en una ciudad norteamericana.

Tras el reciente y terrible desastre aéreo en tierras colombianas donde fallecieron poco más de 70 personas, entre ellas integrantes del club brasilero Chapecoense que iba a disputar la final de la Copa Sudamericana, se entendió en Brasil, por respeto a las víctimas y a sus familiares, cancelar o posponer el estreno de esta película protagonizada por Tom Hanks, lo que parece una decisión criteriosa. Pero como no estamos en el primer mundo, esa decisión se adoptó únicamente en Brasil.

Es así que ayer se estrenó “Sully” en Salto y en el resto del mundo, que cuenta la historia del mencionado piloto quien el 15 de enero de 2009, perdió ambas turbinas del vuelo 1549 de US Airways y tuvo apenas unos segundos para acuatizar en el río Hudson, logrando que los 155 tripulantes de su avión resultaran ilesos.

La proeza se convirtió en una de las historias más emocionantes de la historia reciente de Estados Unidos; sobre todo después de los terribles sucesos del 11 de setiembre de 2001. Sully se convirtió instantáneamente en un héroe.

La historia era perfecta para que Clint Eastwood llevara a la pantalla una vez más ese patriotismo desmedido que ha impreso en cada uno de sus trabajos, como recién lo hiciera con “Francotirador”. Sin embargo, este acuatizaje no logra ser lo suficientemente “dramático” como para construir una película alrededor de este suceso.

En toda historia se suele presentar al protagonista y a su antagonista. Está claro que en esta historia no hay antagonista, pues no se podría poner como tales a los pájaros que accidentalmente fueron tragados por las turbinas del avión haciéndolos colapsar. Entonces la historia pierde dramatismo, por lo que el experimentado Eastwood debe abusar del amerizaje del avión desde distintos ángulos y con lujo de detalles, para que la historia cobre algo de intensidad.

Tom Hanks entrega una muy buena actuación, como siempre. Logra transmitir la valentía, la destreza y hasta los miedos del capitán convirtiéndolo en un personaje entrañable que crea una empatía con el público. Muchos expertos hablan de una posible nominación al Oscar; sin embargo, ya hay quienes lo ven complicado. Si en la película “Capitán Phillips” entregó una actuación formidable y la Academia decidió ignorarlo, en “Sully”, se especula que no habría algún elemento que pudiera llevarlo a recibir su tercer Oscar. Pero como se sabe, Hollywood suele ser misterioso y dar sorpresas.

“Sully” es una película biográfica estadounidense de drama dirigida y co-producida por Clint Eastwood, y escrita por Todd Komarnicki, sobre el vuelo 1549 de US Airways y su piloto, Chesley «Sully» Sullenberger, basada en la autobiografía Highest Duty de Sullenberger y Jeffrey Zaslow. La película es protagonizada por Tom Hanks como Sullenberger, con Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, Autumn Reeser, Holt McCallany, Jamey Sheridan y Jerry Ferrara en papeles secundarios.

INFRAMUNDO

“Inframundo: Guerra de Sangre” (Underworld: Blood Wars) supone la quinta y última película de esta saga de vampiros y licántropos (hombres lobos).

Mientras los humanos quedan relegados a servir como su alimento, las dos razas recobran poco a poco nuevas y originales fuerzas al margen de la humanidad. La guerra en el inframundo aún no ha acabado y la lucha continúa sin descanso.

Para Selene (Kate Beckinsale) este conflicto milenario se ha convertido en algo personal ya que todas las personas que ha amado han sido siempre perseguidas y capturadas. Ahora un nuevo enfrentamiento se está gestando y el día señalado al fin ha llegado.

Dirigida por Anna Foerster y escrita por Cory Goodman, cuenta de nuevo con la participación de Kate Beckinsale en su papel de Selene; Theo James vuelve a dar vida a David; y Charles Dance, que una vez más interpreta al vampiro anciano Thomas. El resto del elenco principal incluye a los actores Tobias Menzies, Lara Pulver y Bradley James.